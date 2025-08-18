▲ La empresa está en jaque por la orden de Estados Unidos que retira a la alianza la inmunidad antimonopolio. Foto Jorge Ángel Pablo García

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 22

La disolución de la alianza entre Delta y Aeroméxico propuesta por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) impactaría principalmente a la empresa mexicana porque dejarían de compartir rutas y aviones, y aumentaría el costo operativo y el de los boletos, advirtió Fernando Gómez, analista del sector.

Explicó que a diferencia de Aeroméxico, Delta tiene mayor capacidad de financiamiento propio para sostener sus rutas y cuenta con apoyos del gobierno de Estados Unidos.

“Hace unos tres años, Aeroméxico salió de la ley de bancarrota en Estados Unidos, y gracias a Delta obtuvo impulso para salir adelante. Sin la alianza, podría ser difícil sortear la situación”, comentó.

El 19 de julio, el DOT emitió una orden suplementaria de justificación (Orden 2025-7-12) que retira tentativamente la aprobación y concesión de inmunidad antimonopolio de los acuerdos de alianza de Delta y Aeroméxico.

La orden del DOT expone preocupaciones sobre la competencia en el mercado de servicios aéreos entre Estados Unidos y México.

De concretarse, Delta y Aeroméxico perderán la concesión de inmunidad antimonopolio tras un periodo de liquidación que finaliza la medianoche del 25 de octubre.

El acuerdo de empresa conjunta y sus convenios integrales, que requieren inmunidad antimonopolio, también dejarían de funcionar, de acuerdo con el Registro Federal del gobierno de Estados Unidos.