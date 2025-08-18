E

l tipo de cambio del peso es una variable clave en las transacciones comerciales con el exterior y en los flujos de capital hacia y desde el país. La responsabilidad de mantener estable el poder de compra del peso es del banco central, en tanto que los determinantes del tipo de cambio están en el mercado de divisas.

Entre ambas cuestiones hay una estrecha relación. En el caso de esta economía, una gran parte de la determinación del tipo de cambio proviene de la relación con Estados Unidos. Para advertir el significado de esta relación, hay que recordar que cuatro quintas partes de las exportaciones mexicanas van a ese país y que su valor equivale a casi una tercera parte del producto interno bruto. Esta es una proporción mayor a la observable para cualquier economía de las denominadas como emergentes.

Hoy, cerca de la mitad de las exportaciones de México se hacen bajo las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (firmado en noviembre de 2018) y siguen teniendo acceso libre de tarifas. El resto está sujeto a tarifas, cuyo nivel ha estado asociado con las exigencias del gobierno de aquel país. Además de los condicionantes productivos y comerciales que se declaran, por ejemplo, los que se asocian con la industria automotriz, se ha vinculado también con otras cuestiones, tales como el control del flujo de los migrantes, así como del fentanilo. El entorno político de las relaciones comerciales ha variado de modo significativo, aun cuando México ha recibido, por ahora, un trato diferente al de otros países, lo que expresa el sentido de la relación bilateral.

El peso mexicano es una moneda con mucha actividad transaccional en los mercados de divisas, ámbito que se conoce como forex. Es ahí donde los bancos, los fondos y los individuos compran y venden monedas con propósitos de cobertura ante determinados riesgos o de especulación. El forex expresa una serie de condiciones que tienen que ver con el comportamiento macroeconómico de las economías y las condiciones de la estabilidad financiera prevalecientes. En especial, ese mercado reacciona ante los movimientos en las tasas de interés de las distintas economías.

En el caso del peso, la actividad en el mercado de divisas se asocia con los grandes flujos de comercio y de capital, ya sea en la forma de inversión directa o en el mercado financiero. Una condición favorable para el tipo de cambio peso/dólar ha sido el gran volumen de remesas que llegan al país.