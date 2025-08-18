Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 20

Es de celebrar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) continúe utilizando la metodología del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues eso permite que los datos sean comparables a 100 por ciento y, si bien muestran una reducción en la pobreza general, también evidencian retos en salud y en seguridad social, subrayó José Nabor Cruz Marcelo, ex secretario ejecutivo del organismo ahora extinto.

“Tendrían que crearse las condiciones para buscar una mayor formalización del mercado laboral del país”, afirmó en entrevista. En cuanto a salud, un tercio de la población nacional reporta carencia en este servicio, ya que bajó la cobertura a nivel estatal, apuntó el también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consultado sobre las facultades que ahora tiene el Inegi, respondió que ojalá se pueda mantener la línea analítica que el Coneval forjó a lo largo de 20 años.

Esto, luego de la primera medición de la pobreza multidimensional realizada y difundida la semana pasada (bit.ly/3JiFcmM) por el organismo que preside Graciela Márquez Colín.

“Toda la información que se generó en Coneval durante 20 años ya fue entregada al Inegi y ellos ya trasladaron la página de Internet a su propio servidor”, mencionó.

El micrositio de pobreza y evaluación que construyó el Inegi aparece en el acervo histórico, que es una página espejo de la última información del Coneval disponible al 31 de julio de 2025.