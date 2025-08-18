De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a35

El clásico tapatío del futbol femenil fue para las Chivas, que vencieron a Atlas por 2-0 en la séptima fecha del torneo. Alicia Cervantes fue otra vez una pieza clave en el juego del Rebaño con llegadas de peligro y hábil ataque. Apenas empezaba el segundo tiempo cuando Joseline Montoya, del Guadalajara, vio desde la izquierda que Cervantes estaba muy bien colocada, le mandó un balón certero que la goleadora remató rumbo a la puerta; sin embargo, Dirce Delgado, defensa del Atlas, metió la rodilla y para su mala fortuna envió el esférico contra su propia portería, dejando a la arquera sin posibilidad de atajar. El segundo tanto fue una obra muy al estilo de Cervantes. Entró al área y recortó a la marca que trataba de achicar para definir con gran plasticidad con la pierna zurda, mientras se iba al pasto para hacerlo aún más atractivo.