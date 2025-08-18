▲ Chicago derrotó 4-3 a los Piratas en estadio Wrigley Field y se adjudicó la serie al sumar dos victorias. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a35

Chicago. El lanzador mexicano Javier Assad tuvo una magnífica actuación en la victoria de los Cachorros de Chicago por 4-3 sobre Piratas de Pittsburgh en el juego decisivo de la serie.

El de Tijuana lanzó cuatro entradas, en las cuales sólo permitió una carrera y cinco hits, y recetó tres ponches para sumar otra sólida salida con los Cubs.

Lo que sigue para los Cachorros es una serie de cinco juegos contra Milwaukee, líder de las Grandes Ligas, comenzando con una doble cartelera dividida hoy en el Wrigley Field. Además, están a ocho juegos de los Cerveceros en la División Central de la Liga Nacional.

Chicago tenía corredores en segunda y tercera con un out en la octava cuando Isaac Mattson (3-2) otorgó una base por bolas intencional a Nico Hoerner. Dansby Swanson siguió con un elevado al jardín derecho, impulsando a Carson Kelly.