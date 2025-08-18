Lunes 18 de agosto de 2025, p. a35
Chicago. El lanzador mexicano Javier Assad tuvo una magnífica actuación en la victoria de los Cachorros de Chicago por 4-3 sobre Piratas de Pittsburgh en el juego decisivo de la serie.
El de Tijuana lanzó cuatro entradas, en las cuales sólo permitió una carrera y cinco hits, y recetó tres ponches para sumar otra sólida salida con los Cubs.
Lo que sigue para los Cachorros es una serie de cinco juegos contra Milwaukee, líder de las Grandes Ligas, comenzando con una doble cartelera dividida hoy en el Wrigley Field. Además, están a ocho juegos de los Cerveceros en la División Central de la Liga Nacional.
Chicago tenía corredores en segunda y tercera con un out en la octava cuando Isaac Mattson (3-2) otorgó una base por bolas intencional a Nico Hoerner. Dansby Swanson siguió con un elevado al jardín derecho, impulsando a Carson Kelly.
Caleb Thielbar (3-3) consiguió un out para llevarse la victoria, y Andrew Kittredge lanzó un noveno inning perfecto para su primer salvamento.
Pittsburgh estaba detrás 2-1 antes de que Joey Bart conectara un doble de dos carreras en la sexta. Un sencillo con dos outs de Ronny Simon puso corredores en las esquinas, pero Ben Brown escapó del aprieto cuando Spencer Horwitz rodó a segunda.
Con un agónico triunfo en extrainnings, los Rojos de Cincinnati terminaron ayer con la mayor racha ganadora de los Cerveceros de Mil-waukee, mientras los Dodgers de Los Ángeles sellaron la barrida ante los Padres de San Diego.
Por su parte, Milwaukee sumaba 14 victorias al hilo, la mayor marca de su historia, hasta que sufrió su primera derrota en todo el mes.