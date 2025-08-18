Lunes 18 de agosto de 2025, p. a12
Tras los incidentes violentos en las gradas del estadio Akron de Guadalajara, donde Chivas perdió 2-1 ante Juárez, los responsables del inmueble aseguran que actuaron de manera “oportuna, inmediata y eficaz”.
La trifulca que ocurrió en la tribuna de la cancha de Chivas, donde estuvo involucrado el hermano de un jugador, fue grabada en video. Los organizadores sostienen que el personal de seguridad actuó de acuerdo con los protocolos.
“La intervención de los elementos de seguridad se dio en un lapso de siete segundos para contener la situación”, advierte un comunicado.
“Los involucrados en el altercado fueron plenamente identificados y detenidos por las autoridades de la policía local. Se les ofreció servicio médico y ninguna de las partes levantó cargos en el momento”, agrega el documento.
En la jornada dominical, Gallos marcó dos dianas durante el tiempo de compensación con las que sacó un sufrido empate en casa 3-3 con Atlas, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en este torneo Apertura de la Liga MX.
Querétaro sumó su primer punto del campeonato gracias a que Rodrigo Bogarín (90+5) y Lucas Rodríguez (90+8) hicieron goles cuando el tiempo expiraba. El primero de los tantos del equipo lo logró Pablo Barrera con un penal a los 58, señalado por la intervención del VAR.
Gustavo del Prete (9), Uros Djurdjevic (69) y Adrián Mora (76) hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022.
Atlas comienza una nueva etapa después de que la semana pasada presentó su renuncia Gonzalo Pineda tras haber ligado dos derrotas y tres jornadas sin triunfo.
Tras este resultado, los rojinegros se ubican en la posición 15 con cinco unidades. Gallos celebró su primera unidad; sigue en la última posición.
Cocca vuelve al banquillo de Atlas después de tres años en los que acumuló malas experiencias en Tigres, la Selección Mexicana, el Real Valladolid de España y CA Talleres de Argentina, este último al que renunció sin haber dirigido un partido después de un mes debido a diferencias con la directiva.
En el último duelo de la jornada, Monterrey venció en casa al Mazatlán por 3-2. Abrió el marcador el conjunto del puerto, con José Joaquín Esquivel, pero los locales respondieron con Víctor Guzmán, y con doblete de Lucas Ocampos al 26 y 49. El cuadro sinaloense acortó la distancia con Omar Moreno al 82.
Monterrey es sublíder del torneo con cuatro victorias y una derrota, mientras que Mazatlán se va al puesto 12 con un triunfo, dos empates e igual número de descalabros.
Con información de Ap