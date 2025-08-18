De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025

Tras los incidentes violentos en las gradas del estadio Akron de Guadalajara, donde Chivas perdió 2-1 ante Juárez, los responsables del inmueble aseguran que actuaron de manera “oportuna, inmediata y eficaz”.

La trifulca que ocurrió en la tribuna de la cancha de Chivas, donde estuvo involucrado el hermano de un jugador, fue grabada en video. Los organizadores sostienen que el personal de seguridad actuó de acuerdo con los protocolos.

“La intervención de los elementos de seguridad se dio en un lapso de siete segundos para contener la situación”, advierte un comunicado.

“Los involucrados en el altercado fueron plenamente identificados y detenidos por las autoridades de la policía local. Se les ofreció servicio médico y ninguna de las partes levantó cargos en el momento”, agrega el documento.

En la jornada dominical, Gallos marcó dos dianas durante el tiempo de compensación con las que sacó un sufrido empate en casa 3-3 con Atlas, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en este torneo Apertura de la Liga MX.

Querétaro sumó su primer punto del campeonato gracias a que Rodrigo Bogarín (90+5) y Lucas Rodríguez (90+8) hicieron goles cuando el tiempo expiraba. El primero de los tantos del equipo lo logró Pablo Barrera con un penal a los 58, señalado por la intervención del VAR.

Gustavo del Prete (9), Uros Djurdjevic (69) y Adrián Mora (76) hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022.