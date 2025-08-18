Alberto Aceves

En un estadio Olímpico que se convirtió en museo, con decenas de imágenes y relatos de las primeras jugadoras de futbol que representaron a México en las Copas Mundiales de 1970 y 1971, el invicto América derrotó 3-2 a Pumas en un partido de volteretas, cuestionadas decisiones arbitrales y actividades relacionadas con el Día Nacional de la Mujer Futbolista –celebrado el 15 de agosto, desde 2024– en las que participaron más de 11 mil 300 personas de diferentes ciudades y estados de la República.

Por las puertas cercanas a la zona alta del pebetero, un muro con fotografías de la primera Asociación Mexicana de Futbol Femenil, del partido ante Austria (9-0) con el que las seleccionadas sorprendieron al mundo sin el apoyo de la FIFA, entre otros viejos relatos de las primeras campeonas mundiales (1971) a las que el promotor Jaime de Haro, por considerarlas amateurs, les ofreció aparatos electrodomésticos a cambio del salario que exigían por su actividad deportiva, simbolizaron el pasado, presente y futuro de las mujeres futbolistas.

Cientos de personas observaron la exposición, jugaron, se divirtieron con un stand de tiro a gol y participaron en conversaciones sobre la igualdad de género. Una batucada y la interpretación del Himno Deportivo Universitario, a cargo de 70 integrantes del Programa Coral de Música de la UNAM que estuvieron rodeadas de jugadoras de las fuerzas básicas y niñas de la escuela Pumitas Futbol, crearon la banda sonora. “Nos decían que éramos un equipo amateur, pero llenábamos los estadios”, recuerda Alicia La Pelé Vargas, reconocida como la tercera mejor futbolista del siglo XX en Concacaf por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol.

Aunque el gol de Kiana Palacios cambió el libreto en los primeros minutos (11), la historia de Irma Chávez, Lourdes de la Rosa, Patricia Hernández Montoya, María de la Luz Hernández, Elvira Arcén, Sandra Tapia Montoya, Yolanda Ramírez y La Pelé Vargas, invitadas por el club para la entrega de una distinción, fue proyectada al medio tiempo en la pantalla de la cabecera norte, mediante un video que la afición universitaria celebró con honores. La inspiración de ver a jugadoras que desafiaron toda clase de convenciones y prejuicios, como que el futbol era territorio exclusivo de los hombres, pareció darle al equipo auriazul la fuerza que no encontró.