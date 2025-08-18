▲ El ex jugador universitario hizo su primer gol de la temporada con el Anderlecht. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a11

El mexicano César El Chino Huerta anotó su primer gol de la temporada en la victoria del Anderlecht 2-0 ante el FCV Dender EH en la liga de Bélgica, en duelo disputado en el Florent Beeckmanstadion.

El Chino remató solo dentro del área chica un centro proveniente de la banda izquierda para vencer al portero Michael Verrips (71). Minutos después, el belga Thorgan Hazard sentenció el duelo (84).

Con este resultado, el Anderlecht se ubica en el tercer sitio con nueve unidades, luego de cuatro jornadas disputadas.

En Italia, el debut de temporada del AC Milán fue agridulce por una aparente lesión de Rafael Leão, una de sus principales figuras, después de que el extremo portugués y el estadunidense Christian Pulisic anotaron ayer en la victoria por 2-0 sobre el Bari, de la Serie B, en la ronda inicial de la Copa de Italia, donde el mexicano Santiago Giménez brindó una asistencia.

Leão pareció lesionarse el gemelo derecho tras celebrar su gol de cabeza al principio y tuvo que ser sustituido. Mientras tanto, Pulisic anotó el segundo del duelo al 48, al culminar un intercambio con Giménez –quien entró por Leão– poco después del descanso en San Siro.

El recién fichado Luka Modric ingresó al 66 para su debut con el Milán a los 39 años. El ex ganador del Balón de Oro se unió al siete veces campeón de Europa en julio después de 13 temporadas con el Real Madrid.

Massimiliano Allegri, quien fue recontratado como entrenador del conjunto rossoneri, no estuvo presente por una suspensión. El estratega tiene que cumplir una sanción de dos partidos por un feo arrebato dirigido a los árbitros durante la final de la Copa de Italia como entrenador de la Juventus en 2024.

El Milán usualmente es uno de los ocho primeros cabezas de serie que tienen pases libres para las rondas iniciales de la Copa de Italia y comienza a competir en diciembre. Pero debido a que el equipo terminó octavo en la liga italiana la temporada pasada y perdió la final de la Copa ante el Bologna, tendrá que disputar las rondas previas.