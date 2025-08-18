Afp

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a10

Cincinnati. En su tercer intento seguido en semifinales, la tenista polaca Iga Swiatek derrotó ayer a la kazaja Elena Rybakina para avanzar a la primera final de su carrera en el torneo WTA 1000 de Cincinnati.

Swiatek, número tres mundial, firmó una gran actuación para doblegar a Rybakina por 7-5 y 6-3 en la primera semifinal del día.

La reciente campeona de Wimbledon chocará hoy por su undécimo título WTA 1000 frente a la ganadora de la otra semifinal, la italiana Jasmine Paolini, quien derrotó a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3, 6-7 (2/7) y 6-3.

Swiatek partirá este lunes como favorita al triunfo en este torneo de antesala del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se pone en marcha el 24 de agosto en Nueva York.

Campeona de seis títulos de Grand Slam, la polaca puede también arrebatarle el segundo puesto del ranking mundial a la estadunidense Coco Gauff si alza el trofeo en Cincinnati.