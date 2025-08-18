De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a10

El mexicano Isaac del Toro no pudo sumar un buen resultado en la Clásica de Hamburgo (207 km), carrera de un día apta para esprinters, pero con cuatro pendientes para poner a prueba a los escaladores, sobre todo en la subida Waseberg, una cuesta de poco menos de un kilómetro con 75 metros con una vertical para hacer pedazos las piernas.

Del Toro terminó en el puesto 42 a 30 segundos del ganador, el irlandés Rory Townsend, quien sorprendió a todos con la estrategia y fuerza. El ciclista mexicano no parecía decidido a pelear por esta carrera.

El mexicano estuvo en el grupo de perseguidores, pero cuando quiso atacar no resultó ante lo que habían cosechado Townsend, el suizo Johan Jacobs, el portugués Nelson Oliveira y el belga Dries de Pooter.

La primera parte del trayecto es un terreno ideal para los corredores más veloces, aquellos que apuestan a salir como bólidos y en esa rapidez se encuentra su mejor arma. Nada como una carrera de un día con una ruta como esta.