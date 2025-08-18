El bajacaliforniano terminó en el puesto 42 y parecía no pelear por esta carrera
El mexicano Isaac del Toro no pudo sumar un buen resultado en la Clásica de Hamburgo (207 km), carrera de un día apta para esprinters, pero con cuatro pendientes para poner a prueba a los escaladores, sobre todo en la subida Waseberg, una cuesta de poco menos de un kilómetro con 75 metros con una vertical para hacer pedazos las piernas.
Del Toro terminó en el puesto 42 a 30 segundos del ganador, el irlandés Rory Townsend, quien sorprendió a todos con la estrategia y fuerza. El ciclista mexicano no parecía decidido a pelear por esta carrera.
El mexicano estuvo en el grupo de perseguidores, pero cuando quiso atacar no resultó ante lo que habían cosechado Townsend, el suizo Johan Jacobs, el portugués Nelson Oliveira y el belga Dries de Pooter.
La primera parte del trayecto es un terreno ideal para los corredores más veloces, aquellos que apuestan a salir como bólidos y en esa rapidez se encuentra su mejor arma. Nada como una carrera de un día con una ruta como esta.
Tras más de 200 kilómetros en una escapada, Townsend cruzó la meta con tres metros de ventaja sobre el belga Arnaud de Lie y el francés Paul Magnier. Sucede en el palmarés al neerlandés Olav Kooij, enfermo y que no estuvo en la salida.
“No creía llegar hasta el final. Es increíble lo que hicimos hoy, todavía estoy en shock”, admitió el corredor irlandés después de su éxito.
Kooij fue sustituido por el belga Wout van Aert, que adelantó así su regreso a la competición, que tenía previsto en la nueva semana en la Vuelta a Alemania.
Townsend se fue escapado con Jacobs, Oliveira y De Pooter. El grupo quedó reducido a tres y tenía apenas una veintena de segundos en la cima de la última ascensión del Waseberg, la última prueba antes de entrar a Hamburgo.
Finalmente, Townsend pudo resistir pese a la presión del pelotón para conseguir ser el ganador con un corto margen.
