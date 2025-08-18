▲ Xavier Nolasco (al centro) festeja con sus compañeros el segundo triunfo consecutivo y esperan al perdedor del duelo Japón ante Venezuela. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. a10

Un imparable productor de Xavier Nolasco en la sexta entrada dio el triunfo a México 2-1 ante Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se celebra en Williamsport, Pensilvania. Con la victoria, la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, representativo tricolor, espera al perdedor entre Venezuela y Japón para seguir su camino en el certamen.

La novena chihuahuense estuvo a un out de llevarse el enfrentamiento por la mínima; sin embargo, un error del tercera base tricolor en el sexto rollo abrió el juego para el conjunto canalero, el cual anotó una carrera al comienzo de ese capítulo. Desde que estuvo abajo en el marcador, el cuadro panameño buscó vulnerar con el madero a la defensiva rival y en la cuarta entrada una raya por el centro del diamante fue atrapada por Luis Sánchez, quien evitó el peligro y consiguió el out.

La paciencia desde la lomita fue la principal virtud del mexicano Gregorio Madrid, quien lanzó un juego completo, donde repartió nueve chocolates. Madrid permitió solamente tres hits y una base por bola, un día después de conectar sendos jornrones y producir siete carreras en la remontada 11-5 ante su similar de Puerto Rico.