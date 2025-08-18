Vence a Panamá 2-1
Lunes 18 de agosto de 2025, p. a10
Un imparable productor de Xavier Nolasco en la sexta entrada dio el triunfo a México 2-1 ante Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se celebra en Williamsport, Pensilvania. Con la victoria, la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, representativo tricolor, espera al perdedor entre Venezuela y Japón para seguir su camino en el certamen.
La novena chihuahuense estuvo a un out de llevarse el enfrentamiento por la mínima; sin embargo, un error del tercera base tricolor en el sexto rollo abrió el juego para el conjunto canalero, el cual anotó una carrera al comienzo de ese capítulo. Desde que estuvo abajo en el marcador, el cuadro panameño buscó vulnerar con el madero a la defensiva rival y en la cuarta entrada una raya por el centro del diamante fue atrapada por Luis Sánchez, quien evitó el peligro y consiguió el out.
La paciencia desde la lomita fue la principal virtud del mexicano Gregorio Madrid, quien lanzó un juego completo, donde repartió nueve chocolates. Madrid permitió solamente tres hits y una base por bola, un día después de conectar sendos jornrones y producir siete carreras en la remontada 11-5 ante su similar de Puerto Rico.
Cuando parecía que el enfrentamiento se iba a extender, Nolasco mostró de nuevo sus virtudes con el madero tras abrir la pizarra al inicio del juego al conectar un sencillo. En la agonía del partido pegó un poderoso imparable por el jardín central, que picó y le permitió a Iker Castañeda anotar la carrera de la victoria.
Todo el equipo brincó de júbilo al conseguir el walk off, mientras desde las gradas el apoyo no cesaba. Los peloteritos se fundieron en un abrazo tras lograr su segunda victoria consecutiva y ahora aguardan por un complicado duelo ante el perdedor entre Japón y Venezuela, en el tercer enfrentamiento de eliminación de la liga internacional el martes.
“Hay que ganar, a México lo está viendo el mundo”, declaró el pelotero de los Marineros de Seattle Randy Arozarena, quien junto al pitcher Andrés Muñoz y Bobby Magallanes convivieron con el representativo tricolor previo al encuentro. Arozarena aprovechó la visita para celebrar junto a los pequeños, fiel a su estilo, con los brazos cruzados.