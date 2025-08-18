Lunes 18 de agosto de 2025, p. 9
Chihuahua, Chih., El combinado femenil rarámuri Mukí Sematí logró la medalla de plata en el torneo competitivo de basquetbol de los Juegos Maestros Indígenas 2025 (MIG, por sus siglas en inglés) de Ottawa, en Canadá, en un partido contra el equipo Mi’kma’ki, de Nueva Zelanda, que se impuso sobre las mexicanas 64-47.
Mukí Sematí buscó remontar con un tiro de tres puntos a 40 segundos del término del encuentro; sin embargo, la ventaja ya era definitiva para las neozelandesas, quienes abrieron distancia de más de 10 puntos en el marcador desdeel segundo cuarto. El encuentro se disputó en la duela de los Carleton Ravens, equipo profesional de la Universidad de Carleton.
Las basquetbolistas procedentes de la Sierra Tarahumara llegaron a la final luego de vencer en la eliminatoria el sábado al equipo Alliance, de la provincia de Quebec, con un marcador de 67-57.
La delegación mexicana que participó en los Juegos Maestros Indígenas sumó 12 medallas de oro, 12 de plata incluida la presea de las basquetbolistas, y una de bronce, al concluir ayer los tres días de competencias.
Además de Canadá, México y Nueva Zelanda, participaron en los juegos delegaciones de atletas indígenas de Estados Unidos y Groenlandia.
Los eventos celebrados en toda la ciudad de Ottawa incluyeron golf, en el campo Loch March; voleibol, en el TD Place Arena; atletismo, en la pista de tartán del estadio Terry Fox; el basquetbol, en la Universidad de Carleton; deportes árticos, en Algonquin College; y tiro con arco, en Spencerville.
También se instaló una Villa Cultural en el parque público Lansdowne, donde se presentaron músicos indígenas, hubo demostraciones deportivas interactivas, artesanía, cocina tradicional, danza y otras experiencias culturales de las delegaciones de todos los países.
En los Juegos Maestros Indígenas 2025 participaron 500 atletas de cinco países, destacando los deportistas neozelandeses Hana-May, Riedlinger-Kapa e Yves Brown, y el mexicano Gerardo Uvando Acero, ya que los tres obtuvieron medallas en disciplinas árticas, las cuales tradicionalmente no se practican en sus naciones.
Uvando es promotor de deportes indígenas en Puebla y se coronó campeón en la final de head pull, ganando medalla de oro el sábado en la primera participación de México en esta disciplina.