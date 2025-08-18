▲ El equipo tricolor (de rojo) cayó 64-47 ante Nueva Zelanda. Foto cortesía embajada de México en Canadá

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 9

Chihuahua, Chih., El combinado femenil rarámuri Mukí Sematí logró la medalla de plata en el torneo competitivo de basquetbol de los Juegos Maestros Indígenas 2025 (MIG, por sus siglas en inglés) de Ottawa, en Canadá, en un partido contra el equipo Mi’kma’ki, de Nueva Zelanda, que se impuso sobre las mexicanas 64-47.

Mukí Sematí buscó remontar con un tiro de tres puntos a 40 segundos del término del encuentro; sin embargo, la ventaja ya era definitiva para las neozelandesas, quienes abrieron distancia de más de 10 puntos en el marcador desdeel segundo cuarto. El encuentro se disputó en la duela de los Carleton Ravens, equipo profesional de la Universidad de Carleton.

Las basquetbolistas procedentes de la Sierra Tarahumara llegaron a la final luego de vencer en la eliminatoria el sábado al equipo Alliance, de la provincia de Quebec, con un marcador de 67-57.

La delegación mexicana que participó en los Juegos Maestros Indígenas sumó 12 medallas de oro, 12 de plata incluida la presea de las basquetbolistas, y una de bronce, al concluir ayer los tres días de competencias.

Además de Canadá, México y Nueva Zelanda, participaron en los juegos delegaciones de atletas indígenas de Estados Unidos y Groenlandia.