Lunes 18 de agosto de 2025, p. 9

México sumó 16 preseas de oro y ascendió al cuarto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevan a cabo en Paraguay, tras las obtenidas ayer en clavados, natación de aguas abiertas y ciclismo de ruta.

La delegación tricolor logró su segundo metal dorado en clavados luego de que Jesús Agúndez y David Vázquez ganaron en la final de trampolín tres metros sincronizado masculino con un total de 409.29 puntos.

La plata fue para los colombianos Tomás Tamayo y Miguel Tovar (357.84), mientras los estadunidenses Dyer Collier y Luke Hernández (346.29) se quedaron con el bronce.

Los campeones juveniles de Río de Janeiro 2024 lograron su mejor salto en la quinta ronda, en la que presentaron el cuatro y media vueltas al frente en posición C, el clavado de más alto grado de dificultad de la contienda, con 3.8 grados, por el que recibieron una calificación de 86.64 unidades.

Este metal representó el tercero en la disciplina para México en Asunción, donde hasta el momento acumula dos oros y una plata.

Suri Cueva (con 310.20 puntos) y María José Sánchez (309.20) terminaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, en la final de plataforma 10 metros femenil.

Por su parte, las gemelas Mía (con 272.30 puntos) y Lía Cueva (205.40) pasaron a la final individual de trampolín tres metros femenil.

Kenny Zamudio (con 428.35 puntos) y Emilio Treviño (406.60) clasificaron a la final individual de plataforma 10 metros masculino.

El nadador Paulo Strehlke consiguió ayer el primer oro tras coronarse en los 10 kilómetros de aguas abiertas, con lo que sumó su tercera medalla en la justa.

Luego de una reñida competencia en la playa San José, en la ciudad de Encarnación, el tricolor, de 19 años de edad, subió a lo más alto del podio al registrar un tiempo de 1:50:01.5 horas. La plata y el bronce fueron para los brasileños Matheus De Freitas(1:50:05.7) y Leonardo Brandt (1:53:03.3), respectivamente. Con este triunfo, Strehlke aseguró su boleto a los Panamericanos Lima 2027.