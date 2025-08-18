Eirinet Gómez

La comunidad literaria expresó su duelo tras conocerse el deceso del poeta, narrador y editor mexicano Antonio Calera-Grobet. En sus condolencias destacaron su papel como promotor de la palabra, pero sobre todo como creador de espacios culturales.

La voz del poeta Calera-Grobet se apagó en el mar, frente a las costas de Yucatán, este fin de semana, mientras se encontraba de vacaciones. Con su partida, se pierde a uno de los personajes más activos y comprometidos de la cultura mexicana.

“Nos entristece la noticia del fallecimiento de Calera-Grobet (1974-2025), traficante de ideas como escritor, editor, periodista cultural e incansable divulgador de la cultura”, escribió Ediciones Periféricas EP, que publicó su último libro de poesía: Xajays (2023).

Calera-Grobet nació en la Ciudad de México en 1974 y publicó poemarios como Yendo (2014) y Sed Jaguar (2018). Además, exploró géneros como el ensayo, la novela y la crónica con títulos como Gula: de sesos y lengua, ¡Carajo!, Zopencos y Sobras completas.

Su entusiasmo por la creación no se limitó a escribir: pronto se erigió en cabeza de proyectos en instituciones públicas y espacios independientes, como la Casa Vecina, la Casa del Lago de la UNAM y el Museo de la Ciudad de México. También diseñó iniciativas de impacto memorable, como La Chula Foro Móvil, una biblioteca rodante que llevó libros, poesía y lecturas vivas a barrios y rincones urbanos del país y la hostería La Bota (2005), un restaurante en el Centro Histórico que acogía recitales y tertulias sobre poesía contemporánea

También destacó por fundar Mantarraya Ediciones (2002), un proyecto editorial independiente que difundió experimentación gráfica y literaria. En esta casa editorial se han publicado más de 60 títulos de escritores latinoamericanos.

Yudi Martinez, escritor queretano, recordó que cuando su primer poemario llegó a manos de Calera-Grobet, éste lo invitó a leer sus versos en La Chula, junto con otros poetas jóvenes menores de 20 años. “Nos recibió en La Bota con una amabilidad increíble, con un interés genuino en nuestra poesía.

“Esta mañana de domingo no hay otra palabra más que ¡gracias!, por sus consejos, recomendaciones, lectura y amistad. Nos vemos pronto, seguramente antes del fin del mundo”, escribió Martínez en sus redes sociales.

Óscar Alarcón García, autor del libro de cuentos Polimastia, recordó la ocasión en que Calera-Grobet presentó su poemario Sed Jaguar en La Bota. “El sitio era un búnker de cultura y buen comer. Aquí una foto de esas raras veces en las que leía su obra en su casa. Promotor incansable, amigo, editor y gran persona, mucha luz donde quiera que vayas”.