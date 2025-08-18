N

o alcanza el tiempo para procesar la información cada día, a cada rato. Las televisoras y la prensa dominantes juegan el juego de mentir, ocultar y torcer en favor de Israel. El gobierno mexicano cumple con no cumplirle a vox populi y condenar al Estado (paria, pero de lujo) de Israel; está fatalmente amenazado por los chantajistas del norte, patrocinadores y a la vez subalternos de los modernos profetas de la destrucción que encabezan la teocracia militar israelí. No se puede pensar en Gaza, es impensable. Tampoco se puede dejar de pensar en Gaza, a riesgo de sucumbir a la indiferencia o indigestarse con la mentira Hasbara y sus aplicaciones prácticas.

Atrapado en el “asunto”, el cerebro se desespera, revuelve, pasma e indigna, impotente. Se abruma de datos, revelaciones, informes. El corazón duele, no sólo figuradamente; también como síntoma físico. Afecta el sueño, absorbe las conversaciones ensangrentadas entre amigos, colegas y con la gente más querida.

¿Qué queda? ¿Repetir informadamente la última frase de Netanyahu o de cualquiera de los asesinos intelectuales a sus órdenes, o de los generales y magnates que mandan sobre ellos? ¿Ver los repugnantes videos festivos de las tropas de la defensa (sí, dice “Defensa”) de Israel, así como el júbilo de los rubios “colonos” aplaudiendo los misilazos sobre Palestina para “compartirlo” en Tik Tok? Muchos israelíes resucitan el turismo bélico de la Primera Guerra Mundial cuando contemplan desde las colinas los bombardeos sobre la tierra que les prometieron.

¿Registrar el último dato, el más actualizado?: 61 mil muertos, 94 por ciento de los hospitales en la franja destruidos o dañados, miles de personas son animalizadas y exhibidas en su lucha mortal por comida, más de mil 700 han sido liberadas del suplicio por las balas obedientes de Dios. ¿Soportar al amo anaranjado cuando profiere insultos y se autoelogia ante las caras inertes, vacías, de los y las líderes de la Unión Europea, desnudas como el rey del cuento?

Cada día, cada noticiero, cada Instagram desdichado. Van 269 periodistas palestinos asesinados, la mayoría intencionalmente, o sea, ejecutados. ¿Sabía usted que en las cárceles israelíes hay 10 mil 800 palestinos y que 76 han muerto desde octubre de 2023? Los videos y las transmisiones en vivo desde Gaza resultan insoportables para quien mire todavía.

Nos sabemos engañados, espiados, amenazados. Es una guerra global, localizada en Gaza, pero con profundas repercusiones culturales en el mundo. En Occidente, la simpatía por Palestina, el mero rechazo a la hambruna y el genocidio, causan represalias, despidos y hasta cárcel en universidades, empresas de toda clase, televisoras y burocracias.