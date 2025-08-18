Lunes 18 de agosto de 2025, p. 33
Autoridades capitalinas han establecido que una de las células de La Unión Tepito ha logrado incursionar en el control del estacionamiento en vía pública y franeleros, quienes operan como narcomenudistas en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Lo anterior se desprende de los informes con que se logró la detención de operadores de la célula de Lalo Bananas ocurrida en días pasados por elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
En estos quedó asentado que esta facción de La Unión, además de cometer delitos de alto impacto como cobro de piso y venta de droga, utilizan a franeleros para el cobro del estacionamiento.
Detrás de estas acciones, los agentes detectaron que el encargado de regentear los puntos en diferentes colonias en ambas alcaldías era Irving Javier Maya Rodríguez, Pilo, detenido el miércoles pasado, quien es además el brazo operativo de Lalo Bananas para la distribución de droga.
El control de los estacionamientos en la vía pública también generaba ganancias para la organización criminal, pues solicitan una cantidad fija, además de los ingresos por la venta de droga en esos lugares.
Un ejemplo de ello ocurrió el 17 de julio, cuando se detuvo a seis franeleros en la colonia Doctores, quienes vendían droga sobre la calle Doctor Jiménez.
Se sabe que la organización de Lalo Bananas también se dedicaba a extorsionar a conductores del transporte público, así como a la venta de droga en bares y antros de las colonias Juárez, Roma y Condesa, y en la Zona Rosa.