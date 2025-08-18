Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 33

Autoridades capitalinas han establecido que una de las células de La Unión Tepito ha logrado incursionar en el control del estacionamiento en vía pública y franeleros, quienes operan como narcomenudistas en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Lo anterior se desprende de los informes con que se logró la detención de operadores de la célula de Lalo Bananas ocurrida en días pasados por elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En estos quedó asentado que esta facción de La Unión, además de cometer delitos de alto impacto como cobro de piso y venta de droga, utilizan a franeleros para el cobro del estacionamiento.

Detrás de estas acciones, los agentes detectaron que el encargado de regentear los puntos en diferentes colonias en ambas alcaldías era Irving Javier Maya Rodríguez, Pilo, detenido el miércoles pasado, quien es además el brazo operativo de Lalo Bananas para la distribución de droga.