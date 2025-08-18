Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 32

El Congreso de la Ciudad de México recibió de manera oficial la iniciativa constitucional para crear el primer sistema de cuidados de la capital. La propuesta será turnada a comisiones durante la sesión extraordinaria de este lunes.

Se trata de una reforma al capítulo 9 de la Carta Magna local para reconocer el derecho humano al cuidado, y para garantizar que los trabajos de cuidado se distribuyan de manera equitativa entre hombres y mujeres.

Una adición al articulado establece que el sistema de cuidados tendrá entre sus finalidades reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado.

“Este sistema tiene también como uno de sus objetivos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros.”

El Poder Legislativo continúa a la espera de la iniciativa de la ley secundaria, que también será enviada por la jefatura de Gobierno.

En conferencia de prensa, diputados locales informaron que la reforma constitucional será de alta prioridad para Morena y sus aliados, por lo que será aprobada “lo antes posible”, informó el vocero de la bancada de Morena, Paulo García.