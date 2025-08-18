▲ Dueños de locales comerciales tradicionales en Tepito han cambiado de giro para arrendar sus espacios como bodegas, en su mayoría de mercancía china. Foto Roberto García Ortiz

Nayelli Ramírez Bautista y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 31

En las calles Isabel La Católica, República de Cuba, República de Honduras y República Brasil, ubicadas en el Centro Histórico, se encuentran bodegas de diversos productos chinos, las cuales en su mayoría operan como tiendas y almacenes que ofrecen gran variedad de productos al mayoreo y al menudeo.

En un recorrido se pudo observar el constante paso de diableros en la entrada de los negocios, así como en banquetas y el arroyo vehicular, en los cuales destaca la presencia de personal de seguridad privada.

Asimismo, la vía pública se utiliza como área de carga y descarga de tráileres con grandes bultos de mercancía que llevan etiquetas con la leyenda “made in China”, los cuales son sujetados con mecates y acomodados en carretillas por los cargadores. Esto limita el espacio disponible para los transeúntes, dejando apenas unos centímetros, por lo cual deben sortear los obstáculos, lo que contribuye a que se generen aglomeraciones.

Una situación similar se vive en el corazón de Tepito, conocido hace años por la venta de fayuca, donde las calles ahora están saturadas por mercancía de origen chino. Para los locatarios originarios, esta presencia representa una competencia desleal, pues señalan que estos productos, además de desplazar el comercio local, ofrecen rentas mucho más altas.

“Algunas superan 10 mil pesos o dan pagos anuales para asegurar un local o una bodega”, acusó José López, cerrajero que desde hace 50 años trabaja en la segunda sección de la calle Aztecas. Aunque es originario del barrio, confesó que tuvo que mudarse a otra zona: “Aquí ya no se puede vivir, ya todo es bodegas”, lamentó.