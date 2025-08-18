▲ La proliferación de productos chinos ha dificultado el tránsito en el Centro Histórico, donde vendedores ambulantes, diableros y vehículos de carga impiden el paso tanto a peatones como a automovilistas. Foto Roberto García Ortiz

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 31

Comerciantes del Centro Histórico han denunciado la invasión de más de 600 bodegas chinas, que han ido desplazando no sólo a locatarios, sino a residentes y negocios tradicionales.

A esto se suman invasiones a edificios con documentación apócrifa, donde sujetos que se hacen pasar por dueños los convierten en espacios para el resguardo de la mercancía asiática, que surte principalmente al comercio informal.

Estas bodegas se concentran en la zona norte del Centro Histórico, aun sin contar con el uso de suelo adecuado, pues al formar parte del patrimonio de la ciudad, no se permiten este tipo de giros.

José Luis Santiago, empresario que ha resistido el embate de los productos de origen chino, explicó que las calles República de Chile, República de Honduras, República de Cuba, República de Brasil y hasta Isabel La Católica no sólo han sido invadidas, sino que el tránsito ha sido afectado por la carga y descarga de mercancía y por la proliferación de ambulantes y diableros.

“Empezó primero con tiendas al menudeo, que hoy no afectan tanto, pero desplazaron a negocios de gente que llevaba muchos años ahí (en el Centro Histórico). Hay edificios que tenían cuatro locales y que los hicieron plazas de uno, dos, tres pisos de locales”, contó.