Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 9

Chilpancingo, Gro., Organizaciones sociales, populares y estudiantiles, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP) anunciaron el plan de acción previsto del 17 al 28 de septiembre en diversas partes del país, al cumplirse el día 26 del mes próximo 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala.

En el acto, efectuado en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, ubicada a la salida de Tixtla, se aprobaron varias propuestas, entre ellas la integración de un Frente Nacional para exigir justicia y que este gobierno responda.

También se contempló conformar una comisión de convergencia, un plan de acción conjunto y un pliego petitorio que incluya además de la presentación con vida de los 43 alumnos, la abrogación de la Reforma Educativa y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de la reducción de la jornada laboral de 40 horas.