o hay una semana que perder, es un llamado urgente para todos los mexicanos del interior y del exterior de la República. La unión hace la fuerza y la solidaridad construye una sociedad viable y perdurable. Desde los productores del campo hasta los consumidores citadinos y, en un futuro, para la exportación de excedentes, la Presidenta de la República debe poner a discusión, planificar y terminar por decretar consensuadamente para llevarla a cabo:

La producción de una alimentación sana para el pueblo mexicano, desde los productores del campos hasta los consumidores citadinos y, en un futuro, para la exportación.

La utilización de las tierras disponibles, pero con métodos de recuperación de suelos para la producción saludable en cada vez mayor superficie y con mayores rendimientos.

Pleno empleo para los productores que, según los métodos tradicionales probadamente saludables y preservadores de la calidad de los suelos y las aguas, lo reinserten en sectores del campo mexicano.

Respeto de la organización endémica del trabajo, aprendiendo a estimar sus costumbres en vez de tratar de introducir otros patrones productivos, con la consigna de que ese pasado que nos brindó alimentos de excelente calidad, se recupere y deseche la adaptación al productivismo a base de tecnologías extranjeras a nuestra tradición probadamente productiva.

Nombrar un aparato legal que, de acuerdo con la legislación nacional, asegure la disponibilidad legal de la tierra, decrete o adquiera para y en favor de los productores directos y sus familias, comunidades productivas.

Prever en lo posible una legislación virtuosa sobre el trabajo infantil y adolescente, justo y remunerado, sin por ello desautorizar las costumbres centenarias del trabajo familiar como parte de la formación de las nuevas generaciones.

Reforzar los servicios educativos nacionales en las comunidades campesinas, llevando el conocimiento que reivindique y explique científicamente la evolución tecnológica de las sociedades prehispánicas, eliminando el discurso de la superioridad europea en la ciencia agrícola y gastronómica.

Reconocer a las organizaciones campesinas consensuadas y, si acaso, introducir patrones democráticos en concordancia con las leyes nacionales.

Apoyar la difusión de la siembra de los policultivos entre aprendices citadinos e interesados en el tema. Exactamente lo opuesto de apoyar la difusión de métodos “modernos y capitalistas” con el argumento de su productividad mercantil, denunciando la baja de calidad en pro de la máxima productividad.