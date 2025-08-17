▲ En el Tiergarten en Berlín está el monumento a las víctimas del pueblo Sinti y Roma. Foto Alia Lira Hartmann

n pleno centro de Berlín, caminando por el parque Tiergarten que separa a la Puerta de Brandeburgo del Reichstag, el edificio del parlamento alemán un tanto encubierto por la profusa vegetación, se levanta un espacio silencioso y sobrio que honra a una de las comunidades más olvidadas de la tragedia nazi: el pueblo Sinti y Roma.

El Memorial a los Sinti y Roma de Europa asesinados bajo el nacionalsocialismo fue inaugurado en 2012 y recuerda a las aproximadamente 500 mil personas de esta minoría étnica que fueron perseguidas y asesinadas durante el Holocausto.

Una fotografía del día de la inauguración donde la entonces canciller Angela Merkel saluda a uno de los supervivientes recuerda la fecha 24 de octubre de 2012. Durante casi 20 años el comité central del pueblo Sinti y Roma luchó por este proyecto. El antecedente político marca 1982 bajo el gobierno del canciller socialdemócrata Helmuth Schmidt en que se dio reconocimiento oficial al genocidio de este pueblo por parte del régimen nazi.

Lo primero que llama la atención son las nueve fotos en gran formato de algunas de las víctimas donde se describen sus lugares de origen en Europa, sus destinos, algunos de ellos sobrevivientes. Impacta especialmente la fotografía de una pequeña de tres años víctima de crueles experimentos por parte de médicos nazis.

A los extremos de las fotografías, dos pantallas narran al visitante mediante filmes de animación las biografías de nueve personas de diferentes regiones como Rusia, República Checa, Austria, Serbia, entre otros; los filmes son conmovedores y el visitante tiene la oportunidad de escucharlos en inglés o alemán e incluso detenerlos o retrocederlos en cualquier momento de la secuencia.