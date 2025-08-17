E

s probable que se hayan derivado acuerdos “secretos” en la cumbre histórica de Alaska entre los máximos presidentes nucleares y petroleros del planeta, Trump y Putin, que duró casi tres horas (http://bit.ly/4fIxazR). Las cumbres comportan fondo y forma, cuando el lenguaje corporal y la neurolingüística de la hermenéutica diplomática reflejan altos significados. Una foto, que vale un millón (sic) de palabras, después de la cumbre, resume lo exitoso a nivel bilateral, sino se toma en cuenta el lastre de Ucrania en la fase aciaga de su presidente ilegitimo –que finiquitó su mandato en mayo pasado y aún no celebra elecciones– el jázaro ( Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) comediante de profesión Zelenski.

La foto expone la felicidad poscumbre de Kirill Dmitriev (KD), asesor de fondos de inversiones e íntimo de Putin, y de Steve Wit-koff, enviado especial de Trump (http://bit.ly/4mFc5Za). Se pudieran agregar las declaraciones de los sonrientes ministros rusos: el de Defensa, Andrei Belousov, y el de Finanzas, Anton Siluanov, quienes calificaron la cumbre de “excelente”. En ella planearon tres sombras: 1. Pokrovsk –nodo de la “línea Maginot” de la élite del ejército ucranio cuya caída abriría el paso, aún caminando, al ejército ruso hasta el río Dniéper (¡a 194 kilometros de distancia!), 2. China –la gran vencedora sin haber asistido– y 3. El “síndrome Salomé”, el regalo de Trump del fake russiagate a Putin, quien sale exculpado de las falsificaciones del “colectivo Obama”.

La evaluación de la cumbre dependerá de su abordaje: si exclusivamente se concentra en el tópico de Ucrania (http://bit.ly/4mdR340) se calificaría de “fracaso”, como expectora la hostil cacofonía unánime de los multimedia de “Occidente”, cuyo propagandista oligopolio lo controla el “lobby israelí” y su santa alianza con Gran Bretaña. Pero si se aborda el resto de los relevantes tópicos, de mayor jerarquía y envergadura (http://bit.ly/475qolr), habrá resultado exitosa porque “previene” sine die la tercera guerra mundial nuclear entre las dos superpotencias, como confesó KD (http://bit.ly/4fIXcmo).

Por cierto, “Putin respalda la afirmación de Trump de que la guerra de Ucrania no hubiera sucedido si él hubiera ganado las elecciones en 2020” y se “lamentó que las relaciones bilaterales hubieran caído “a su más bajo punto desde la guerra fría (http://bit.ly/3HBKzwH)”. Sin el lastre de Zelenski de por medio, se puede aducir que Putin y Trump, quienes exhibieron una gran química entre sí, se aprestan a la “ perezagruzka (reactivación)”: su cooperación que puede representar el Vellocino de Oro del siglo XXI en el Ártico, con el petróleo y los recursos minerales, y en el espacio(¡ megasic!) “sin necesariamente ser amigos”, según el analista militar ruso Andrei Martyanov.