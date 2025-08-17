¡Basta a las guerras!

L

a poesía puede ser la expresión del interior; son las palabras que viven en lo más profundo y que habitan en el espacio común, ese lugar donde todas las personas somos una sola, un solo anhelo, un solo sueño.

Desde ese espacio común elevamos la voz y decimos ¡basta a las guerras, a las hambrunas, a la sangre derramada!

Basta a todo conflicto armado.Queremos paz y justicia.

Aunque esas dos palabras hayan sido corrompidas y desvaloradas por mentes perversas y espíritus oscuros. Queremos paz y justicia.

Éste es el grito que se escucha desde el espacio común donde todas las personas habitamos.

Juan Limón

Pide soberanía en la industria farmacéutica

A México le convendría mejor optar por desarrollar su propia industria farmacéutica; en un plazo mediano o no tan largo, podría lograrlo si se lo propone, sólo faltaría involucrar con ese fin a las y los científicos mexicanos de esta importante rama para proveer las necesidades hospitalarias de nuestro país, así como procurar o asegurar que los precios no sean demasiado onerosos para quienes adquieren los medicamentos en farmacias comunes. Es decir, priorizar la salud de las y los mexicanos antes que los mercados de trasnacionales, con sus altas tasas multimillonarias.

Interesante e ilustrativo es el análisis sobre algunas farmacéuticas de origen trasnacional y sus tropiezos, que menciona en su artículo en La Jornada el señor Víctor M. Toledo. Por ello, es preciso que la investigación científica en México sea desarrollada y apoyada con el fin de revolucionar la industria en esta etapa que vivimos, creando una empresa 100 por ciento nacional y descentralizada, preparando las condiciones hacia la soberanía. Todo cambia en los seres vivos y lo que funcionaba antes, tal vez ya no funcione ahora, por lo que es necesario ver otras opciones confiables.

El Plan México en esta materia podría ir en tres vertientes, involucrar al Estado como observador y promotor de que se cumpla la normativa, orientar al capital nacional con sus laboratorios modernos, al mismo tiempo preparar a las y los especialistas y, por último, que sea el capital privado sólo un aliado complementario en la producción de medicamentos.

La investigación científica debería ir en ascenso y ser constante en este campo y en otros, el objetivo es lograr obtener los medios tecnológicos.

Luis Langarica A.

Medicina ancestral debe tomarse en cuenta en el sector salud, opina

Quienes se limitan a centrar el problema de la falta de medicamentos como el más grave del sector salud, están realmente limitando el asunto.

Si sabemos que la salud depende de muchísimos factores, ¿porque sólo enfatizar ese problema? Tenemos tradiciones centenarias de herbolaria, de homeopatía, de medicina tradicional mexicana. ¿Por qué no se acepta y se difunde junto a la medicina alópata? ¿Por qué no se construyen clínicas y hospitales de medicina alternativa?