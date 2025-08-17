▲ De izquierda a derecha los candidatos presidenciales: Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad; Jorge Quiroga Ramírez, de Alianza Libre; y Andrónico Rodríguez, ex delfín de Evo Morales y presidente del Senado, que está muy abajo en las encuestas, durante sus respectivos cierres de campaña. Los dos primeros aspirantes son los favoritos para enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Foto Afp

Cathia Rodríguez Clavijo

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 18

Hoy los bolivianos acuden a las urnas en unas elecciones generales que, de confirmarse las previsiones de las encuestas, pondrán fin a 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fundó Evo Morales.

Este país de 11.3 millones de habitantes, con fuerte presencia indígena, elegirá presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Plurinacional en medio de una profunda crisis económica, hastiado por la falta de dólares, combustible y alimentos, con una inflación de 25 por ciento –la mayor desde 2008– luego de casi dos décadas de bonanza económica apoyada en la explotación de hidrocarburos y pese a tener la mayor reserva mundial de litio, aunque con muy baja producción.

Dos candidatos –entre los ocho aspirantes– encabezan las encuestas de intención de voto y se prevé que compitan en una segunda vuelta el 19 de octubre: el millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) de 65 años, quien sucedió en el cargo al ex dictador y posteriormente mandatario democrático Hugo Bánzer Suárez, tras su muerte, a quien acompañó como vicepresidente (1997-2001).

Ambos prometen el fin del modelo económico de corte estatal del MAS y resolver la crisis económica mediante un plan de choque muy similar, basado en un recorte drástico del gasto público y el desmonte progresivo de los millonarios subsidios.

Salir del “estatismo y tener una economía capitalista” son parte del plan de Doria Medina, mientras Quiroga habla de un Estado “promotor de la iniciativa privada”.

Una “gran mayoría quiere el cambio porque está cansada de esta política del socialismo”, afirma Freddy Millán, ingeniero de 53 años que vive en la ciudad de Santa Cruz.

La izquierda, sin opción

La izquierda se encamina hacia su peor fiasco en las urnas desde que ascendió a la presidencia con Morales (2006-2019).

En 1982, la lucha de los movimientos políticos y sociales bolivianos logró la recuperación de la vía democrática y la celebración de las primeras elecciones nacionales después de un largo periodo de dictaduras militares, que dejaron cientos de muertos y víctimas de prisión política, tortura y exilio. Ascendió al gobierno la coalición de izquierda Unión Democrática y Popular (UDP) encabezada por Hernán Siles Suazo.

La UDP enfrentó una grave crisis económica que determinó el acortamiento de su mandato y la convocatoria a una nueva elección que ganó Víctor Paz Estenssoro, quien implementó en 1985 una política de ajuste económico de corte neoliberal, respaldada por el Fondo Monetario Internacional y con un fuerte costo social.

En la década de los 2000 irrumpieron en el escenario político nuevos actores y movimientos sociales con demandas puntuales.

En abril de ese año tuvo lugar en Cochabamba la denominada Guerra del Agua contra la privatización de ese recurso y bajo el liderazgo de organizaciones locales. También ese año el líder de la confederación campesina, Felipe Quispe El Mallku encabezó una serie de bloqueos de caminos en el altiplano en contra de la ley de tierras impulsada por el Poder Ejecutivo y que mantuvieron asediada la sede de gobierno. Asimismo, en el Chapare surgió el movimiento cocalero liderado por Evo Morales, con la demanda de legalizar la producción y comercialización de la hoja de coca.

Estos movimientos y liderazgos confluyeron en octubre de 2003 en otra demanda común: la defensa del gas bajo amenaza de privatización por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), que dio lugar a la llamada Guerra del Gas en la ciudad de El Alto y terminó con la expulsión del presidente, exiliado desde entonces en Estados Unidos. Al menos 80 personas fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales y más de 400 resultaron heridas durante la represión de aquellas movilizaciones.