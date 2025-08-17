▲ Un trabajador de la Defensa Civil palestina inspecciona una vivienda destruida en la ciudad de Gaza, que se ha vuelto inhabitable por la guerra. Foto Xinhua

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 17

Washington. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró este fin de semana en redes sociales que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental violan el derecho internacional y la viabilidad de una solución de dos estados.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, se convirtió en un “problema”, y aseguró que a Tel Aviv le iría mejor sin él, al tiempo que descartó reconocer un Estado palestino mientras Hamas gobierne Gaza, publicó The Times of Israel.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, criticó que “la gente sigue diciendo ‘pero Hamas, Hamas, Hamas’. No creo que la gente tenga ni idea de qué es Hamas. Es una fuerza política que ganó las elecciones de 2005, y nos guste o no, construyó escuelas, instalaciones públicas, hospitales (…) es fundamental que entiendan que, cuando piensan en Hamas, no deben pensar necesariamente en asesinos, gente armada hasta los dientes o combatientes. No es así”.