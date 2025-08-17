Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 17

“Los niños están siendo aplastados por el hambre. Israel debe detener esta barbarie en Gaza”

Papa León XIV

“Israel ha cruzado todas las líneas rojas en Gaza. Nuestros equipos están siendo testigos directos de un genocidio. El mundo observa cómo se sigue derramando sangre, se despoja de dignidad y se ataca nuestra humanidad. Dejen vivir a Gaza”.