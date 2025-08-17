Domingo 17 de agosto de 2025, p. 17
“Los niños están siendo aplastados por el hambre. Israel debe detener esta barbarie en Gaza”
Papa León XIV
“Israel ha cruzado todas las líneas rojas en Gaza. Nuestros equipos están siendo testigos directos de un genocidio. El mundo observa cómo se sigue derramando sangre, se despoja de dignidad y se ataca nuestra humanidad. Dejen vivir a Gaza”.
Médicos sin Fronteras (MSF)
“Canadá está profundamente preocupado por la grave situación humanitaria en la franja de Gaza. El acceso humanitario sin trabas es esencial para atender las necesidades urgentes de la población civil. Canadá exige que se respete el derecho internacional y humanitario”.
Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense