▲ Un grupo de personas reza en torno a los cuerpos de seis palestinos que, de acuerdo con sus familias, murieron en un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Foto Ap

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 17

Nahariya. El ejército de Israel comenzó ayer el proceso de expulsión de los residentes de la ciudad de Gaza en dirección al sur del territorio, al tiempo que avanzan los planes para una ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas del enclave palestino mientras continúan los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en los cuales autoridades de la defensa civil reportaron que al menos 40 palestinos, incluidos 21 solicitantes de ayuda, fueron asesinados.

Avichay Adraee, vocero en árabe del ejército israelí, comunicó la instrucción de evacuación en su cuenta de X, según escribió, “de conformidad con las órdenes de la clase política y en el marco de los preparativos militares para trasladar a la población civil de las zonas de combate al sur de la franja de Gaza”, donde también anunció el comienzo, a partir de ayer, del suministro de “tiendas de campaña y equipos de refugio a los residentes”.

Según el portavoz, el material de apoyo humanitario será entregado por equipos de la Organización de Naciones Unidas y asociaciones civiles internacionales a través del cruce de Kerem Shalom, en el sur gazatí, “después de ser sometido a una cuidadosa inspección por parte del personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa”.

El ejército de Israel agregó que no tenía comentarios sobre cuándo comenzará el traslado masivo de palestinos, pero el ministro de Defensa, Israel Katz, expuso en redes sociales que “ahora estamos en la etapa de discusiones para finalizar el plan para derrotar a Hamas en Gaza”.

Más de 200 mil gazatíes muertos y heridos

Un ataque aéreo israelí en Gaza mató a una bebé y a sus padres ayer, quienes se suman al saldo del día, informaron autoridades del hospital Nasser y testigos.