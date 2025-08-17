Domingo 17 de agosto de 2025, p. 17
Nahariya. El ejército de Israel comenzó ayer el proceso de expulsión de los residentes de la ciudad de Gaza en dirección al sur del territorio, al tiempo que avanzan los planes para una ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas del enclave palestino mientras continúan los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en los cuales autoridades de la defensa civil reportaron que al menos 40 palestinos, incluidos 21 solicitantes de ayuda, fueron asesinados.
Avichay Adraee, vocero en árabe del ejército israelí, comunicó la instrucción de evacuación en su cuenta de X, según escribió, “de conformidad con las órdenes de la clase política y en el marco de los preparativos militares para trasladar a la población civil de las zonas de combate al sur de la franja de Gaza”, donde también anunció el comienzo, a partir de ayer, del suministro de “tiendas de campaña y equipos de refugio a los residentes”.
Según el portavoz, el material de apoyo humanitario será entregado por equipos de la Organización de Naciones Unidas y asociaciones civiles internacionales a través del cruce de Kerem Shalom, en el sur gazatí, “después de ser sometido a una cuidadosa inspección por parte del personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa”.
El ejército de Israel agregó que no tenía comentarios sobre cuándo comenzará el traslado masivo de palestinos, pero el ministro de Defensa, Israel Katz, expuso en redes sociales que “ahora estamos en la etapa de discusiones para finalizar el plan para derrotar a Hamas en Gaza”.
Más de 200 mil gazatíes muertos y heridos
Un ataque aéreo israelí en Gaza mató a una bebé y a sus padres ayer, quienes se suman al saldo del día, informaron autoridades del hospital Nasser y testigos.
Una joven palestina que fue evacuada a Italia desde el enclave costero con un grave nivel de desnutrición, falleció en un hospital de la ciudad de Pisa, donde los médicos no pudieron revertir su delicado estado de salud.
El Ministerio de Salud del enclave palestino informó que en total hay 61 mil 827 personas muertas y 155 mil 275 heridos desde que se dio el inicio de la ofensiva israelí contra el movimiento de resistencia islámica, en octubre de 2023, cifras que las FDI cuestionan al afirmar que “las instituciones en Gaza están controladas por el movimiento islamita Hamas”, las cuales son “conocidas por registrar muertes no relacionadas con el conflicto”.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que para terminar la guerra tienen que ser liberados todos los rehenes y también amenazó con “saquear” la ciudad de Gaza, a menos que Hamas acepte cumplir todas las demandas de su gobierno, reportó el New York Post.
La declaración del premier llega después de reportes de que Hamas envió un mensaje a los mediadores en El Cairo esta semana, en el que expresó su disposición para un “acuerdo parcial”, por primera vez, que incluya la liberación de 10 rehenes vivos y 18 muertos a cambio de un cese del fuego de 60 días y la liberación de prisioneros palestinos, según el medio estadunidense.
En tanto, las principales universidades israelíes, decenas de organizaciones y unas 70 autoridades locales anunciaron su participación en el denominado “día nacional de paro”, a realizarse hoy por parte de las familias de rehenes y de personas fallecidas, en protesta contra la ofensiva israelí anunciada ayer, la cual podría suponer la muerte de los cautivos que aún retiene Hamas en la franja de Gaza.