Domingo 17 de agosto de 2025, p. 16

Washington. El presidente estadunidense Donald Trump apoya la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas, Donietsk y Lugansk –conocidas como el Donbás– para “congelar” su ofensiva y como condición para la paz, indicaron fuentes anónimas conocedoras del caso, reportó Reuters.

En un contacto telefónico con el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky –posterior a la reunión con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska– Trump afirmó que el líder ruso ofreció congelar la mayoría de las líneas del frente si las fuerzas de Kiev cedían todo Donietsk, la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú, una exigencia que Zelensky rechazó, según fuentes de Afp.

“Trump se inclina a apoyar eso”, aseguró el informante.

Zelenski rechazó cualquier concesión territorial, bajo el argumento que está obligado por la Constitución, pero no descartó abordar el tema en una reunión trilateral con Trump y Putin, informó Afp.

The New York Times también citó a dos funcionarios europeos quienes afirmaron que Trump apoya el plan “de cesar la guerra en Ucrania cediendo territorios no conquistados a los invasores rusos, en lugar de intentar un alto al fuego”.

El Financial Times reportó que Putin indicó que “puede congelar el resto de la línea del frente si se cumplieran sus demandas fundamentales”.

Respaldo internacional a diálogos de paz

La Organización de Naciones Unidas saludó ayer el diálogo “constructivo” entre las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, en la cumbre en Alaska, informó el portavoz del organismo, Stéphane Dujarric.