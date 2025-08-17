▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, en su informe a la cúpula del gobierno sobre la cita en Alaska. Foto Europa Press

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 16

Moscú. Tras hablar por teléfono este sábado con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, invitó a su homólogo ucranio a viajar a Washington el lunes siguiente para comenzar a preparar una cumbre trilateral, con el titular del Kremlin, Vladimir Putin, si acepta las condiciones que puso el mandatario ruso en la reciente reunión de Alaska, y así negociar el fin de la guerra.

De ser ciertas las filtraciones que hicieron fuentes anónimas a Bloomberg, Financial Times y Reuters, Putin ofreció a Trump negociar la paz si Ucrania se retira por completo del Donbás, como se conoce aquí a las regiones de Donietsk y Lugansk, a cambio de congelar la línea del frente en Jersón y Zaporiyia.

El mandatario ucranio, aseguró la prensa de su país y la agencia France-Presse, rechazó en esa conversación telefónica la exigencia de Putin, al argumentar que Rusia pretende quedarse con un territorio que no ha podido ganar en los campos de batalla.

El problema para los expertos militares es que las tropas rusas dominan actualmente 70 por ciento de Donietsk, junto con casi todo Lugansk, y conquistar el 30 por ciento restante de esas regiones se llevaría mucho tiempo y costaría miles de vidas de soldados rusos por el sistema escalonado de fortificaciones que Kiev levantó en la aglomeración urbana de Kostiantynivka-Sloviansk-Kramatorsk, el principal bastión del ejército ucranio.

Para ocupar el resto del territorio de Jersón y Zaporiyia, el ejército ruso tendría que cruzar el río Dniéper, barrera natural hasta ahora insalvable; por eso para Rusia congelar la línea del frente ahí no es la peor opción: podría mantener el control sobre el corredor terrestre que une Crimea con la región rusa de Rostov del Don, decisivo para la logística de la península.

Sin embargo, Zelensky agradeció la invitación de Trump e irá a Washington. En un mensaje en redes sociales, reiteró su disposición a “trabajar lo máximo posible en favor de la paz” y expresó su respaldo a la idea de celebrar una cumbre Ucrania-Rusia-Estados Unidos, debido a que “las cuestiones clave sólo se pueden debatir a nivel de líderes, y el formato trilateral es el más adecuado”.

El mandatario estadunidense habló también con algunos líderes europeos –se informó sin identificar a ninguno– y también los invitó a acudir a la cita en Washington, sin que se sepa hasta el momento quién aceptó el ofrecimiento.