Ucrania dice que liberó 2 ciudades
Prepararán los mandatarios una reunión con Putin si Kiev acepta las condiciones de Moscú
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 16
Moscú. Tras hablar por teléfono este sábado con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, invitó a su homólogo ucranio a viajar a Washington el lunes siguiente para comenzar a preparar una cumbre trilateral, con el titular del Kremlin, Vladimir Putin, si acepta las condiciones que puso el mandatario ruso en la reciente reunión de Alaska, y así negociar el fin de la guerra.
De ser ciertas las filtraciones que hicieron fuentes anónimas a Bloomberg, Financial Times y Reuters, Putin ofreció a Trump negociar la paz si Ucrania se retira por completo del Donbás, como se conoce aquí a las regiones de Donietsk y Lugansk, a cambio de congelar la línea del frente en Jersón y Zaporiyia.
El mandatario ucranio, aseguró la prensa de su país y la agencia France-Presse, rechazó en esa conversación telefónica la exigencia de Putin, al argumentar que Rusia pretende quedarse con un territorio que no ha podido ganar en los campos de batalla.
El problema para los expertos militares es que las tropas rusas dominan actualmente 70 por ciento de Donietsk, junto con casi todo Lugansk, y conquistar el 30 por ciento restante de esas regiones se llevaría mucho tiempo y costaría miles de vidas de soldados rusos por el sistema escalonado de fortificaciones que Kiev levantó en la aglomeración urbana de Kostiantynivka-Sloviansk-Kramatorsk, el principal bastión del ejército ucranio.
Para ocupar el resto del territorio de Jersón y Zaporiyia, el ejército ruso tendría que cruzar el río Dniéper, barrera natural hasta ahora insalvable; por eso para Rusia congelar la línea del frente ahí no es la peor opción: podría mantener el control sobre el corredor terrestre que une Crimea con la región rusa de Rostov del Don, decisivo para la logística de la península.
Sin embargo, Zelensky agradeció la invitación de Trump e irá a Washington. En un mensaje en redes sociales, reiteró su disposición a “trabajar lo máximo posible en favor de la paz” y expresó su respaldo a la idea de celebrar una cumbre Ucrania-Rusia-Estados Unidos, debido a que “las cuestiones clave sólo se pueden debatir a nivel de líderes, y el formato trilateral es el más adecuado”.
El mandatario estadunidense habló también con algunos líderes europeos –se informó sin identificar a ninguno– y también los invitó a acudir a la cita en Washington, sin que se sepa hasta el momento quién aceptó el ofrecimiento.
A juzgar por lo que escribió en su cuenta en Truth Social, Trump ya renunció a su insistente exigencia de declarar un alto el fuego inmediato e incondicional como condición para comenzar a negociar un arreglo político en Ucrania.
Ahora cree que debe ser al revés: “Todos llegamos a la conclusión de que la mejor manera de poner fin a esta horrible guerra entre Rusia y Ucrania es negociar directamente un acuerdo de paz, que pondrá fin a la guerra y no una simple declaración de alto el fuego, que muchas veces no respetan (las partes involucradas)”, sentenció.
Entretanto, el presidente Vladimir Putin convocó este sábado en el Kremlin a los miembros de la plana mayor de la Oficina de la Presidencia, del gobierno y del Parlamento rusos para informarles de los resultados de su visita a Alaska, informó el servicio de prensa del Kremlin, junto con un breve video de los primeros minutos de la reunión a puerta cerrada.
“Antes que nada quiero subrayar que la visita fue muy actual y bastante útil. Pudimos hablar de prácticamente todas las vertientes de nuestra interacción y, sobre todo, claro, hablamos de una posible solución negociada de la crisis ucrania sobre una base justa. Y por supuesto se presentó la oportunidad, y lo hicimos, de hablar de la génesis, de las causas de esta situación. Precisamente suprimir estas razones originarias debe ser el fundamento para un arreglo político”, expresó Putin a los asistentes, entre quienes pudo verse a Mijail Mishustin, primer ministro; Anton Vaino, jefe de la Oficina de la Presidencia; Aleksandr Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad; Dimitri Medvediev, secretario adjunto del consejo de seguridad; entre otros.
En las noticias más recientes que llegan de los campos de batalla cerca de Dobropilia, en Donietsk, donde hace días hubo una incursión de varios cientos de soldados rusos que lograron ocupar dos localidades y un estrecho corredor de 10 kilómetros de largo, los refuerzos ucranios consiguieron atacar desde los flancos en distintos lugares y liberaro las localidades tomadas, y están cerca de rodear a los militares rusos.
Los reportes alarmistas que hace unos días anunciaron la ruptura de la línea de defensa ucrania al norte de Pokrovsk no devino una ofensiva en toda regla de las tropas rusas.