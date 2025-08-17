Estados
Accidente de avioneta en Morelos deja dos heridos
Accidente de avioneta en Morelos deja dos heridos
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22

Dos ocupantes de una aeronave Cessna 150 matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrieron quemaduras de primero y segundo grados, luego de que ayer, a las 15:10 horas, tuvo un accidente durante un vuelo de trabajo, cuando aterrizaba en la pista 21, en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, informó el Grupo Aeroportuario Marina.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano; autoridades aeronáuticas explicaron no hubo pérdidas humanas. En un comunicado, la empresa señaló que personal aeroportuario brindó los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos. En tanto, el Grupo Aeroportuario Marina, por medio de la administración de dicha terminal aérea, señaló que coadyuvará en las investigaciones, conforme a sus atribuciones legales y en estrecha colaboración con las autoridades competentes.

