De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22

Dos ocupantes de una aeronave Cessna 150 matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrieron quemaduras de primero y segundo grados, luego de que ayer, a las 15:10 horas, tuvo un accidente durante un vuelo de trabajo, cuando aterrizaba en la pista 21, en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, informó el Grupo Aeroportuario Marina.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano; autoridades aeronáuticas explicaron no hubo pérdidas humanas. En un comunicado, la empresa señaló que personal aeroportuario brindó los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos. En tanto, el Grupo Aeroportuario Marina, por medio de la administración de dicha terminal aérea, señaló que coadyuvará en las investigaciones, conforme a sus atribuciones legales y en estrecha colaboración con las autoridades competentes.