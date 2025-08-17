Estados
En QR, Semar ha recolectado 300 toneladas de sargazo
En QR, Semar ha recolectado 300 toneladas de sargazo
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22

Al menos 300 toneladas de sargazo en las playas de Mahahual y Xcalak, Quintana Roo, recolectó personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades locales, así como organizaciones civiles y empresariales durante la primera quincena de agosto.

La Semar informó que en las tareas en el Puerto de Mahahual participan 71 de sus elementos y 80 civiles; además, desplegó maquinaria especializada y se instalaron 2 mil 265 metros de barreras de contención, como parte de la Estrategia de Atención al Sargazo 2025, en el estado.

Estas actividades han reducido significativamente el impacto de la alga en zonas costeras clave como Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco (Mahahual). Se utilizan 13 unidades marítimas, entre las que se cuentan buques sargaceros, embarcaciones menores y barreras de contención que han permitido recolectar el sargazo en mar abierto y en aguas someras antes de que alcance las playas.

Asimismo, se instalaron 7 mil 545 metros de barreras sargaceras, distribuidas de manera estratégica con 2 mil 310 metros en Puerto Morelos, 2 mil 580 metros en Playa del Carmen, 390 metros en Tulum y 2 mil 265 metros en Mahahual, indicó la Semar.

