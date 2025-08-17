Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22
Tapachula, Chis., Pobladores de al menos seis municipios de la zona indígena chol de Chiapas marcharon ayer en Palenque para denunciar la violencia que padecen las comunidades y sus representantes.
“Como pueblo creyente, nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida”, señalaron en un pronunciamiento.
Durante la peregrinación Por la paz, integrantes de la zona pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, rechazaron la construcción de la nueva autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, pues afecta varios territorios.
También condenaron la intimidación y allanamiento a la vivienda de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en julio pasado, por lo que exigieron que la agresión sea investigada y se castigue a los responsables.
“Nos causa profunda preocupación este hecho debido al actual contexto de violencia que vive nuestro estado de Chiapas”, apuntaron.
Los feligreses y ciudadanos que participaron en la movilización de igual manera señalaron el ataque sistemático al medio ambiente, la contaminación de cuerpos de agua, los vertederos de basura, el uso indiscriminado de químicos en el campo, el aumento de venta de alcohol en las comunidades y la falta de servicios necesarios para la población.
Por los derechos básicos
“Nuestra peregrinación es porque somos conscientes de que no podemos tener paz en nuestro estado ni vivir la paz que Cristo nos da mientras exista violación a los derechos humanos, violencia, delincuencia, inseguridad; hermanos y hermanas vulnerados en sus derechos fundamentales, a la tierra, a un trabajo justamente remunerado, a la atención sanitaria adecuada, a una alimentación sana, a un trato igualitario y digno en los sistemas de justicia”, reiteraron.
El pueblo creyente pidió a las autoridades atender los reclamos ciudadanos y colaborar en la búsqueda de soluciones para la “construcción de la paz con justicia y dignidad”.