▲ Integrantes de la pastoral católica se manifestaron en Palenque, donde denunciaron el ataque sistemático al medio ambiente, el uso indiscriminado de químicos en el agro y la falta de servicios básicos. Foto La Jornada

Édgar H. Clemente

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22

Tapachula, Chis., Pobladores de al menos seis municipios de la zona indígena chol de Chiapas marcharon ayer en Palenque para denunciar la violencia que padecen las comunidades y sus representantes.

“Como pueblo creyente, nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida”, señalaron en un pronunciamiento.

Durante la peregrinación Por la paz, integrantes de la zona pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, rechazaron la construcción de la nueva autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, pues afecta varios territorios.

También condenaron la intimidación y allanamiento a la vivienda de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en julio pasado, por lo que exigieron que la agresión sea investigada y se castigue a los responsables.

“Nos causa profunda preocupación este hecho debido al actual contexto de violencia que vive nuestro estado de Chiapas”, apuntaron.