Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 22

Hermosillo, Son., Habitantes de la comunidad indígena de Bayajorit se manifestaron en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir que continúe la construcción del camino artesanal que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yoreme Mayo.

Hombres y mujeres encabezados por Cesáreo Sombra, integrante del Comité Comunitario, denunciaron que desde hace tres meses un grupo reducido de personas tomaron el inmueble del INPI para frenar esa obra, sin contar con el aval de la asamblea.

“Venimos a desmentir lo que dicen de que no queremos el camino; eso es mentira”, expresó Sombra, quien destacó que el proyecto genera empleo y sustento a decenas de familias.

Los manifestantes señalaron que el paso de seis metros de ancho, con rodadas de concreto hidráulico y empedrado, es fundamental para garantizar la comunicación de Bayajorit, especialmente en temporada de lluvias, cuando las comunidades quedan aisladas.

Carmen Neyoy, una de las participantes en la marcha, indicó que detener la construcción sería un retroceso en su calidad de vida. El proyecto es una decisión colectiva y no responde a intereses individuales, expresó.

“Y si la mayoría estamos de acuerdo, ¿por qué solo unos pocos pretenden detenerla? Estamos agradecidos con el gobierno federal porque nos manda estas obras.”

La exigencia de Bayajorit se suma a la de otros pueblos yoreme mayos que reclaman la construcción de caminos, como el tramo de El Jupare a Etchojoa y el de Choropo a Huatabampo.

La gobernadora tradicional mayo, María del Rosario Avilés, mencionó que estos proyectos no sólo son de carácter funcional, sino también espiritual, ya que por esos senderos transitan las peregrinaciones religiosas de la Santísima Trinidad, parte central de la cosmovisión Yoreme Mayo.