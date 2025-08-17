Israel Dávila

Domingo 17 de agosto de 2025

En Toluca, una veintena de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) intentaron recuperar las instalaciones que mantiene tomadas el Enjambre Estudiantil Unificado desde hace más de 100 días, por inconformidades con la sucesión en la rectoría, lo que ocasionó una riña entre estudiantes y paristas. Miembros del nuevo gabinete de la institución, acudieron para mediar la situación. El grupo que trató de recuperar el inmueble demandó liberar los espacios para el inicio del semestre, programado para mañana. Los paristas dijeron que hay un acuerdo con la rectora Patricia Zarza para que las clases arranquen en la modalidad en línea y se vayan liberando las instalaciones conforme se cumplan los compromisos. Tras dos horas de diálogo ninguna parte cedió. Los paristas se levantaron y reiteraron que mantendrán bajo resguardo el plantel.