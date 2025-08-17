Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 21

Moroleón, Gto., La Secretaría de la Honestidad investiga la entrega de 3.2 millones de pesos públicos a la empresa agrícola del ex secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, informó la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo.

“Vamos a revisar, yo creo que en el servicio público no sólo hay que cumplir con las formas legales, sino con normas éticas. Ya estará revisando la secretaría lo que procede”, precisó.

Antes de que terminara la administración estatal (2018-2024), el entonces gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó 3.2 millones de pesos a Picolíssima, empresa agrícola es propiedad de Alvar Cabeza de Vaca y de su esposa Geraldine Franco Padilla.