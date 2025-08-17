Efraín Nuñez

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 21

Puebla, Pue., Concesiones Integrales, empresa encargada del servicio de agua potable en el estado de Puebla, suma 17 meses sin presentar al juzgado quinto de distrito los informes requeridos sobre el saneamiento de aguas residuales en la capital de la entidad, reveló la Colectiva por el Bienestar Social.

A partir de marzo de 2024, dejó de entregar reportes de los muestreos tomados en diferentes plantas tratadoras, ignorando la instrucción judicial que exige rendición de cuentas y adopción de medidas de remediación.

En un video publicado en redes sociales, la agrupación afirmó que entre 2022 y marzo de 2024 Concesiones Integrales entregó 125 informes de laboratorio, resultado de 750 muestreos en las plantas Atoyac sur, Alseseca sur, Barranca del Conde, San Francisco y Parque Ecológico.

Los reportes oficiales exhiben que superan los límites de la NOM-001-SEMARNAT-1996, así como desviaciones del estándar establecido para 2021.

La información detalla que se han detectado grandes concentraciones de compuestos tóxicos y coliformes fecales que rebasan hasta 12 veces el máximo autorizado.

Néstor Espinosa, impulsor de la demanda colectiva contra la concesionaria, subrayó que la resolución del juzgado reconoció la representación de 500 mil usuarios y ordenó a la empresa informar mensualmente y cumplir con las acciones de saneamiento; sin embargo, en los últimos 17 meses no lo ha hecho.

Debido a la persistente omisión, anunció que solicitará formalmente que la autoridad requiera los informes atrasados y que la jueza haga efectivas las sanciones por la omisión.