▲ En la capital del estado, el ruedo y los recintos del foro taurino quedaron bajo el agua Foto La Jornada

Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 20

Aguascalientes, Ags., Tres lesionados, inundaciones hasta de un metro de altura, 20 viviendas afectadas, seis árboles y un anuncio espectacular derribados, así como cierre de vialidades y cancelación de una corrida de toros en la plaza San Marcos, provocó una tormenta la tarde de ayer en la ciudad de Aguascalientes y en el municipio conurbado de Jesús María, reportaron autoridades de Protección Civil.

Dos vendedores del tianguis que se coloca en el fraccionamiento Solidaridad 2 de esta capital resultaron con magulladuras y decenas de sus compañeros perdieron prácticamente toda su mercancía luego de que la fuerza del agua convirtió las calles en ríos que arrasaron con puestos y comerciantes.

Luego de la fuerte lluvia –que se inició a las 15:25 horas y amainó cerca de las 16:30– acudieron paramédicos de la Coordinación de Protección Civil para revisar a los tianguistas, que presentaron golpes contusos y raspones.

También un motociclista perdió el equilibrio de la unidad que conducía en una curva sobre la avenida Aguascalientes y derrapó, por lo que fue ingresado al hospital Hidalgo, donde se dio a conocer que sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida.

Sobre esa misma vía, momentos antes, la fuerza del viento y del agua derribaron un anuncio espectacular y un árbol de grandes dimensiones, cerca de la calle París, frente al Templo de Cristo Redentor.

En tanto, la empresa Espectáculos Taurinos Monterrey anunció que la corrida programada para las 17 horas en la Plaza de Toros San Marcos –ubicada en el barrio del mismo nombre– quedaba suspendida, pues el nivel del agua alcanzó 40 centímetros de altura.