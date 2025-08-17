▲ El rapero, compositor, productor discográfico y activista puertorriqueño, René Pérez, mejor conocido como Residente ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el próximo 6 de septiembre, informó ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en sus redes sociales. También se presentará el colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, grupo reconocido por su presencia en el hip hop nacional y por sus rimas que abordan la resistencia y diversidad. Foto Ap