Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 8

La última temporada del programa de animación South Park sigue batiendo récords con su brutal burla del gobierno de Donald Trump.

La serie de Comedy Central redobló sus ataques contra el presidente Donald Trump y sus funcionarios en su segundo episodio, en el que se ensañó con la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, y con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadunidense).

Esto resultó fructífero para South Park, ya que Comedy Central anunció que el episodio atrajo a 6.2 millones de espectadores a través de cable y streaming en sus tres primeros días.

Los datos de audiencia recién publicados informan que éste ha sido el episodio “con más audiencia desde 2018 y el de mayor cuota de pantalla en la historia de la serie”.

Las estadísticas muestran que el episodio obtuvo una cuota de pantalla de 15.61, lo que significa que 16 por ciento de los telespectadores por cable del 6 de agosto vieron el capítulo esa noche.

Las cuotas, determinadas por la empresa Nielsen Media Research, miden cuántos televisores estaban sintonizados en un canal concreto durante la emisión de un episodio.

Comedy Central también señaló en su comunicado de prensa que el capítulo había sido la transmisión más vista del 6 de agosto.

Asimismo, el primer episodio de la temporada registró la mayor cuota de pantalla en una audiencia de televisión por cable para el estreno de un ciclo desde 1999, tras amasar 5.9 millones de espectadores.

En el segundo episodio de la 27 temporada de la serie, Noem aparecía disparando repetidamente a los perros que se encontraba, en referencia al hecho de que una vez confesó haber matado a su propio cachorro porque “no se podía adiestrar”. El programa también se burló de las acusaciones de que se había sometido a cirugía plástica.