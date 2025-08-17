▲ Clientes de la financiera popular en un bloqueo en Avenida de los Insurgentes Sur en mayo pasado. Foto Alfredo Domínguez

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 15

En abril explotó la bomba: la financiera popular Came desapareció del radar de las autoridades y dejó sin acceso a sus ahorros a más de un millón 300 mil personas. En junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de la institución financiera.

Han pasado cinco meses desde entonces, y los afectados de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) no tienen respuesta de las autoridades. Desesperados por la falta de recursos han tenido que optar por vender parte de su patrimonio y han acudido con diversas autoridades con el fin de que se les resuelva la mayor duda: “¿Dónde está mi dinero?”

Pero las respuestas no siempre suelen ser las más alentadoras, cuenta a este medio Lizbeth Morales Rohde, una de las ahorradoras afectadas que ha estado presente en todas las manifestaciones que se han hecho ante diversas instancias, puesto que un funcionario de la Secretaría de Gobernación “me ofreció una torta cuando le dije que yo debo seguir pagando las cuentas: ésas siguen”.

En este momento, más que respuestas, lo que han recibido son “chismes de alto nivel, que si esta persona lo hizo o la otra”, dicen Morales Rohde y Edna Ávila, pero algo concreto todavía no tienen.

La situación con la Sofipo, que se encuentra intervenida, tampoco es alentadora, pues datos de la Federación Atlanta Pacífico, organismo auxiliar de la CNBV encargado de supervisar a 10 de las 34 financieras populares que operan en México, entre ellas Came, informó que todos sus riesgos financieros superan en 170 veces su capital propio.

Las comunicaciones siguen cortadas, el sitio de Internet de la institución no se encuentra disponible y en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, administrado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aparece la siguiente leyenda:

“Esta institución financiera no cumplió con la obligación de validar su información corporativa y de localización correspondiente al séptimo mes de 2025, dentro del plazo de cinco días hábiles del mes de agosto de 2025, conforme al artículo 50 de la Disposición en Materia de Registros ante la Condusef”.

Breve recuento

Came no reporta sus estados financieros a las autoridades desde enero. En abril, la institución, con más de 30 años en el mercado de crédito y ahorro popular, inhabilitó a sus usuarios el acceso a sus recursos. Al llamar a sus oficinas, un mensaje previamente grabado informaba que los accionistas trabajaban para resolver la situación.

Según la última información que fue divulgada por la CNBV, al cierre del año pasado contaba con un millón 371 mil 262 ahorradores, y los recursos depositados por el público sumaban mil 600 millones de pesos.