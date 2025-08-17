▲ El año pasado, 5.3 millones de integrantes de comunidades indígenas vivieron en condiciones de pobreza multidimensional. La imagen, en Potrero de la Palmita, Nayarit. Foto Marco Peláez

El contraste más amplio de las personas en situación de pobreza multidimensional en México está entre las que hablan una lengua indígena, y sin importar edad o estado, las mujeres se llevaron la peor parte, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el porcentaje de adultos mayores en carencia económica es menor que el promedio nacional.

De acuerdo con el Inegi, la población hablante de una lengua originaria que vive en condición de pobreza multidimensional ascendió a 5.3 millones de personas en 2024 y se mantuvo en el mismo nivel de 2018. Esto representa 66.3 por ciento del total, más del doble del promedio de todo el país, que fue de 29.6 por ciento en 2024.

En México, 2.9 millones de mujeres pertenecientes a una comunidad indígena estuvieron en 2024 en condición de pobreza multidimensional, medida que considera la observación de diversos factores presentes en los hogares, desde su nivel de vida básico hasta el acceso a escolaridad, agua limpia y atención de salud, entre otros. En tanto, en 2018 sumaron 2.7 millones.

Además, 67.4 por ciento de estas mujeres viven en pobreza, en contraste con los hombres, con 65.2 por ciento en esa condición.