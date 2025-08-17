De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a27

Pumas y su portero estrella, el costarricense Keylor Navas, dejaron escapar un valioso triunfo tras empatar 1-1 ante el Toluca en duelo de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Nemesio Diez.

De esta manera, el conjunto auriazul se ubicó en el sitio 13 de la clasificación general, con cinco puntos. Mientras los vigentes campeones llegaron a 10 unidades para ascender al cuarto sitio.

Los felinos se habían adelantado al minuto 11, gracias a un gol de Jorge Ruvalcaba. No obstante, los escarlatas equilibraron los cartones (1-1) al 66 por conducto de Jesús Angulo.