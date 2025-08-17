Deportes
Se le va la victoria a Pumas; empata ante Toluca
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de agosto de 2025, p. a27

Pumas y su portero estrella, el costarricense Keylor Navas, dejaron escapar un valioso triunfo tras empatar 1-1 ante el Toluca en duelo de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, disputado ayer en el estadio Nemesio Diez.

De esta manera, el conjunto auriazul se ubicó en el sitio 13 de la clasificación general, con cinco puntos. Mientras los vigentes campeones llegaron a 10 unidades para ascender al cuarto sitio.

Los felinos se habían adelantado al minuto 11, gracias a un gol de Jorge Ruvalcaba. No obstante, los escarlatas equilibraron los cartones (1-1) al 66 por conducto de Jesús Angulo.

Por otro lado, Ángel Zaldívar, delantero de FC Juárez y ex integrante de Chivas, denunció en redes sociales que su hermano y su sobrina (menor de edad) fueron agredidos en el estadio Akron, tras el duelo en el que su equipo venció 2-1 al conjunto rojiblanco.

“A mi hermano le rompieron la nariz. Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista, mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que se encuentre a los responsables”, señaló.

La liga indicó que la persona involucrada en el incidente “ha sido plenamente identificada”.

