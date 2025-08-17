Domingo 17 de agosto de 2025, p. a27
Houston. El mexicano Ramón Urías superó el tiro de Jackson Holliday a primera, lo cual permitió que Carlos Correa anotara desde la antesala, y los Astros de Houston vencieron ayer 5-4 a los Orioles de Baltimore en 12 entradas.
El tricolor ayudó a que los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, lograran su sexta victoria por walk-off (jonrón que pone fin al juego) de la temporada. Una noche antes, Urías había frustrado un intento de juego perfecto en la octavo inning contra su antiguo equipo. Houston aumentó su ventaja en la división a un juego y medio.
Con las bases llenas y un out, Urías conectó un rodado a la tercera base, pero en lugar de lanzar a home para conseguir el segundo out, Jordan Westburg intentó el doble play. El dominicano Enyel de Los Santos mantuvo varado al corredor automático y los Orioles no pudieron anotar en las entradas 11 y 12.
Jason Alexander permitió dos carreras con tres hits en seis capítulos sin otorgar boletos. Igualó su récord personal con seis ponches. Además, dejó el encuentro con los Astros arriba por 3-2. Bryan King permitió un sencillo en el inicio del séptimo inning, pero lo resolvió.
En la parte baja, el venezolano José Altuve colocó el juego 4-2 al pegar su vuelacercas 22 de la temporada. Holliday empató en la octava con un cuadrangular de dos carreras contra Bennett Sousa. Cade Povich, de Baltimore, permitió tres carreras con cinco imparables en cinco entradas, con lo que igualó su récord personal con 10 ponches.
Por otro lado, Ben Rice conectó un batazo de cuatro esquinas e igualó su récord personal con siete carreras impulsadas, Aaron Judge también se fue profundo en su primer partido con múltiples hits desde el receso del Juego de Estrellas y los Yanquis de Nueva York superaron 12-8 a los Cardenales de San Luis.
Más resultados: Cachorros de Chicago 3-1 Pittsburgh, Toronto 14-2 Texas y Boston 7-5 Miami.