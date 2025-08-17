▲ Ramón Urías, de Houston, ayudó a su actual equipo a vencer 5-4 en extrainnings a Baltimore. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a27

Houston. El mexicano Ramón Urías superó el tiro de Jackson Holliday a primera, lo cual permitió que Carlos Correa anotara desde la antesala, y los Astros de Houston vencieron ayer 5-4 a los Orioles de Baltimore en 12 entradas.

El tricolor ayudó a que los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, lograran su sexta victoria por walk-off (jonrón que pone fin al juego) de la temporada. Una noche antes, Urías había frustrado un intento de juego perfecto en la octavo inning contra su antiguo equipo. Houston aumentó su ventaja en la división a un juego y medio.

Con las bases llenas y un out, Urías conectó un rodado a la tercera base, pero en lugar de lanzar a home para conseguir el segundo out, Jordan Westburg intentó el doble play. El dominicano Enyel de Los Santos mantuvo varado al corredor automático y los Orioles no pudieron anotar en las entradas 11 y 12.

Jason Alexander permitió dos carreras con tres hits en seis capítulos sin otorgar boletos. Igualó su récord personal con seis ponches. Además, dejó el encuentro con los Astros arriba por 3-2. Bryan King permitió un sencillo en el inicio del séptimo inning, pero lo resolvió.