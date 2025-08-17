De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a27

La selección femenil mexicana de tochito bandera logró refrendar su medalla de oro en los Juegos Mundiales tras vencer 26-21 a su acérrimo rival, Estados Unidos, en una dramática final que se definió en los últimos segundos con el pase de Diana Flores a Victoria Chávez, el cual dio la anotación para conseguir la remontada en la presente edición del certamen, celebrada en Chengdú, China.

Gracias a este triunfo, las tricolores, que defendieron de forma exitosa la presea dorada que ganaron en la edición anterior de la justa, Birmingham 2022, al vencer precisamente al equipo de las barras y las estrellas, tomaron revancha luego de haber caído ante su oponente en la final del campeonato mundial llevada a cabo el año pasado en Finlandia.

Con un brazalete negro en el brazo en el brazo izquierdo con la leyenda Piensa en oro, y motivadas por la afición, que cantaba el tradicional Cielito Lindo, las mexicanas salieron ayer al terreno de juego con la determinación de superar a su máximo adversario.

En un emocionante y disputado encuentro, las estadunidenses se pusieron arriba 7-0 en el marcador en los primeros minutos, pero México reaccionó a tiempo y consiguió una anotación luego de que un lanzamiento de Diana Flores fue recibido por Mónica Rangel para poner el 7-6, y con una conversión de dos puntos, logró remontar para el 7-8.

Tras una gran intercepción, las tricolores se apoderaron del ovoide y nuevamente sumaron puntos por conducto de Tania Rincón, con lo que aumentaron su ventaja 14-7.