▲ Lamine Yamal, estrella juvenil del Barcelona, comenzó el torneo con buen ritmo y contribuyó con un tanto en la goleada por 3-0 de los catalanes sobre el conjunto mallorquín. Foto @FCBarcelona

Ap

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a11

Madrid. Barcelona comenzó la defensa de su título de la liga española con una cómoda victoria de 3-0 en Mallorca, tras anotar temprano y aprovechar dos tarjetas rojas para los locales en la primera mitad.

Raphinha y Lamine Yamal, quienes lideraron el prolífico ataque del Barcelona la temporada pasada, necesitaron apenas siete minutos para impresionar nuevamente. Yamal encontró a Raphinha con un centro curvado cerca del segundo palo y el delantero brasileño cabeceó a unos pasos del arco..

El disparo de Ferran Torres desde fuera del área a los 23 minu-tos derivó en un gol que provo-có quejas del Mallorca porque uno de sus jugadores estaba en el sue-lo tras ser golpeado en la cabeza por el balón en la jugada anterior.

Algunos jugadores de Mallorca dejaron de jugar después de que su compañero Antonio Raíllo cayó, pero el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que continuara el partido. Mallorca se quejó inmediatamente después de que Ferran anotó.

“El balón me da en la cabeza y han pasado 10 segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo”, dijo Raillo. “Que nos explique, otras jugadas las detiene al segundo y esta tarda 10”.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que entendía por qué el Mallorca estaba molesto con la forma en que se gestó el gol.

“Puedo entender el malestar del Mallorca. Si el árbitro no para, le digo a los futbolistas que deben seguir jugando”.

Según Raíllo, Torres dijo que disparó sólo porque pensó que el juego se estaba deteniendo. El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, señaló que debería ser un protocolo el parar inmediatamente el juego si alguien es golpeado en la cabeza como le ocurrió a Raíllo.