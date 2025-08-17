Afp

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a10

Cincinnati. El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis , venció ayer al francés Térence Atmane y se clasificó a la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde protagonizará otro electrizante duelo ante Carlos Alcaraz, número dos mundial.

Sinner celebró su cumpleaños 24 con un peleado triunfo sobre Atmane (136) en la primera semifinal por 7-6 (7/4) y 6-2.

Bajo un potente sol, Sinner necesitó de toda su energía frente al reto que le planteó Atmane, la revelación de un torneo en el que disputó la fase de clasificación y sacó del camino a dos integrantes del top-10, Taylor Fritz (4) y Holger Rune (9).

“Es un desafío muy duro cada vez que te enfrentas con alguien completamente nuevo. Y jugar con estos tipos en las rondas finales es aún más difícil, la presión es mayor”, reconoció Sinner, quien llegó a su victoria 26 consecutiva en partidos jugados en pistas rápidas para sumar 200 en su carrera.

Ganador este año de dos coronas de Grand Slam, Abierto de Australia y Wimbledon, Sinner tiene ahora la oportunidad de estrenar su vitrina de Masters 1000 en una temporada en la que estuvo tres meses suspendido por su doble positivo en controles antidopaje en 2024.

El italiano cumplió con su par-te en el peligroso duelo contra Atmane, pero sufrió por momentos al mostrar sus primeros gestos de frustración, con algunas miradas a su banco, cuando el francés se adelantó 6-5 y lo obligaba a ganar el set en el desempate.

No obstante, Sinner supo controlar la presión y mantuvo la calma hasta el final al forzar errores de su inexperto rival. En el segundo set, Atmane fue perdiendo nivel y energías hasta entregar por primera vez su servicio y permitir que Sinner tomara una ventaja definitiva de 4-1.

Por otra parte, Alcaraz se impuso con facilidad por 6-4 y 6-3 a Alexander Zverev, en duelo dominado completamente por el español.

El tenista alemán se fue entre aplausos, mientras el murciano se volverá a medir mañana una vez más en una última instancia al italiano y tendrá la oportunidad de lograr su primer título de Cincinnati.

Este año el único jugador que ha logrado frenar a Sinner en los grandes escenarios es Alcaraz, quien le ganó las finales del Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, mientras el número uno mundial se impuso en el más reciente encuentro entre ambos, en julio en la final de Wimbledon.