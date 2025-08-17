▲ Los peloteritos mexicanos celebran la remontada por 11-5 sobre el representativo de Puerto Rico. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a10

La selección de México venció 11-5 a Puerto Rico en una remontada vibrante en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas que se celebra en Williamsport, Pensilvania. Ahora, los tricolores se verán las caras este domingo ante Panamá.

La Liga Swing Perfecto de Chihuahua, el representativo mexicano, perdía 4-0 ante Puerto Rico, pero en la quinta entrada remontaron gracias a un jonrón de Gregorio Madrid primero permitió empatar la pizarra y otro bambinazo de Iker Castañeda que puso los cartones 4-6 para los tricolores.

En el sexto episodio Evan Levario e Ian Cano produjeron una carrera cada uno, pero otro vuelacercas de Madrid aportó las tres carreras que dieron la victoria definitiva de 11-5, pues los boricuas todavía consiguieron anotar una más.

Las tres primeras entradas fueron de gran tensión, pues el trabajo de los lanzadores se mantuvo intacto. Todo transcurría con una labor defensiva impecable en ambos equipos. Pero la primera anotación de los boricuas y un error de fildeo en el jardín central abrieron la llave para su causa.