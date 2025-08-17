Domingo 17 de agosto de 2025, p. a10
La selección de México venció 11-5 a Puerto Rico en una remontada vibrante en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas que se celebra en Williamsport, Pensilvania. Ahora, los tricolores se verán las caras este domingo ante Panamá.
La Liga Swing Perfecto de Chihuahua, el representativo mexicano, perdía 4-0 ante Puerto Rico, pero en la quinta entrada remontaron gracias a un jonrón de Gregorio Madrid primero permitió empatar la pizarra y otro bambinazo de Iker Castañeda que puso los cartones 4-6 para los tricolores.
En el sexto episodio Evan Levario e Ian Cano produjeron una carrera cada uno, pero otro vuelacercas de Madrid aportó las tres carreras que dieron la victoria definitiva de 11-5, pues los boricuas todavía consiguieron anotar una más.
Las tres primeras entradas fueron de gran tensión, pues el trabajo de los lanzadores se mantuvo intacto. Todo transcurría con una labor defensiva impecable en ambos equipos. Pero la primera anotación de los boricuas y un error de fildeo en el jardín central abrieron la llave para su causa.
Cayó la primera carrera y eso descontroló a los mexicanos. En batazo al jardín izquierdo, el patrullero tricolor cometió el error al intentar recuperar la pelota y de ahí nació la segunda carrera en contra y se sumaron dos más por un jonrón del puertorriqueño Azariel Alvarado.
Pero los peloteritos mexicanos consiguieron recuperar el pulso pese a la desventaja cuando ya había transcurrido medio partido y empezaron a trabajar cuesta arriba para lograr esta contundente victoria. Todo detonó a favor de los tricolores cuando el pequeño Madrid bateó con un swing perfecto, como si fuera un profesional en un juego crucial en Grandes Ligas, la pelota se elevó por el jardín central para empujar las primeras cuatro valiosas carreras que devolvió al equipo mexicano al partido. El jugador recorrió las bases levantando los brazos para decirle a los suyos que estaban de regreso, que había que ir por todo.
Madrid estaba inspirado y con el tolete encendido porque más tarde produjo tres más para convertirse en el personaje del juego.