▲ Las corredoras Mayra González Bautista y Gloria Quintero Hernández hicieron ayer el 1-2 en la prueba de 5 mil metros en los Juegos Maestros Indígenas 2025 de Ottawa. Foto cortesía de la embajada de México en Canadá

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. a10

Chihuahua, Chih., Atletas rarámuris que participan desde hace tres días en los Juegos Maestros Indígenas 2025 (MIG, por sus siglas en inglés) de Ottawa, en Canadá, pusieron en alto el nombre de México luego de que ayer se impusieron en la prueba de 5 mil metros planos con primeros y segundos lugares, en una competencia que se desarrolló en la pista del estadio Terry Fox.

Los corredores de la Sierra Tarahumara Aristeo Cubesari Murillo y Juan Carlos Borja Carichi lograron el uno y dos del podio, respectivamente, mientras Mayra Gonzá-lez Bautista dominó con el primer lugar, Gloria Quintero Hernández llegó en segundo, e Isidora Rodríguez González tercero.

La cosecha de preseas continúo este sábado, pues el viernes los indígenas mexicanos también consiguieron medallas, nueve de oro y mismo número de plata en las pruebas de pista de 800, mil 500 y 3 mil metros planos, categorías junior y senior, masculino y femenino.

Mayra González dominó con el oro en las tres carreras, seguida por Gloria Quintero, quien obtuvo tres platas, ambas en categoría junior, de 19 a 39 años de edad; en senior, mayores de 40 años, la rarámuri Isidora Rodríguez ganó los tres primeros lugares en las tres pruebas.