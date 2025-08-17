Arrasan en el atletismo
Domingo 17 de agosto de 2025, p. a10
Chihuahua, Chih., Atletas rarámuris que participan desde hace tres días en los Juegos Maestros Indígenas 2025 (MIG, por sus siglas en inglés) de Ottawa, en Canadá, pusieron en alto el nombre de México luego de que ayer se impusieron en la prueba de 5 mil metros planos con primeros y segundos lugares, en una competencia que se desarrolló en la pista del estadio Terry Fox.
Los corredores de la Sierra Tarahumara Aristeo Cubesari Murillo y Juan Carlos Borja Carichi lograron el uno y dos del podio, respectivamente, mientras Mayra Gonzá-lez Bautista dominó con el primer lugar, Gloria Quintero Hernández llegó en segundo, e Isidora Rodríguez González tercero.
La cosecha de preseas continúo este sábado, pues el viernes los indígenas mexicanos también consiguieron medallas, nueve de oro y mismo número de plata en las pruebas de pista de 800, mil 500 y 3 mil metros planos, categorías junior y senior, masculino y femenino.
Mayra González dominó con el oro en las tres carreras, seguida por Gloria Quintero, quien obtuvo tres platas, ambas en categoría junior, de 19 a 39 años de edad; en senior, mayores de 40 años, la rarámuri Isidora Rodríguez ganó los tres primeros lugares en las tres pruebas.
Asimismo, en senior varonil, el veterano Alfonso González Rodríguez logró tres medallas doradas en 800, mil 500 y 3 mil metros planos.
Dentro del torneo competitivo de basquetbol femenil, las rarámuris del equipo Mukí Sematí (que en su idioma significa mujer bonita) perdieron el primero de sus encuentros al caer 41-56 ante el combinado canadiense Mikmaki, pero ganaron su segundo partido 62-47 sobre el equipo Lady Rez Cougars.
Las jugadoras de Mukí Sematí, procedentes de la comunidad tarahumara de Choguita, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, son el primer equipo femenil indígena mexicano en competir a escala internacional en los MIG 2025, en conmemoración del Año de la Mujer Indígena, informó la embajada de México en Canadá.
Las rarámuris disputaron la semifinal del torneo ayer y este domingo buscarán una presea.
Otra medalla de oro de la delegación mexicana en Ottawa se consiguió en deportes árticos, con Gerardo Uvando Acero, procedente del estado de Puebla, quien se coronó campeón en la final de Head Pull, ganando en la primera participación de nuestro país en esta disciplina.