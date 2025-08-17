De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 17 de agosto de 2025, p. 9

En su despedida de los Juegos Mundiales, la raquetbolista mexicana Paola Longoria se quedó a un paso de conseguir el tetracampeonato, luego de que ayer cayó en la final individual de su disciplina en la presente edición de la justa, que se celebra en Chengdú, China.

En el reñido duelo de la final, la también diputada federal y teniente del Ejército, perdió por 3-1 ante una de sus máximas rivales, la argentina María José Vargas, ahora prime-ra en el ranking del Tour Profesional Femenil de Raquetbol (LPRT) y con quien ha protagonizado intensos duelos por preseas en diversos torneos internacionales, con lo que se quedó con la medalla de plata.

La originaria de San Luis Potosí, de 36 años de edad y quien recibió el Premio Nacional del Deporte en dos ocasiones, 2010 y 2014, ganó el primer set por 11-6; sin embargo, su oponente no se amilanó y venció en el segundo (11-8) y en el tercero (12-10).

En el cuarto, la considerada mejor raquetbolista del mundo en los últimos años, en los que se mantuvo como la número uno por más de una década, tuvo la esperan-za de conseguir el empate al ponerse adelante en el marcador en varias ocasiones; sin embargo, la argentina logró llevarse el set por 11-9 para quedarse con el oro.

De esta manera, la tricolor sumó en la justa un total de cuatro preseas, una de plata y tres doradas, las cuales obtuvo en Kaohsiung 2009, Cali 2013 y Birmingham 2022.